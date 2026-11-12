Nvidia: Jensen Huang ist weg – Aktie crasht zweistellig!
Nach 33 Jahren ist Schluss!
Jensen Huang ist weg, die Nvidia-Aktie stürzt ab. Nach 33 Jahren endet eine Ära beim KI-Giganten. Wall-Street-Analysten warnen vor einem noch größeren Desaster. Wie viel Börsenwert steht wirklich auf dem Spiel?
- Huang tritt nach 33 Jahren als Nvidia-Chef zurück
- Kurssturz könnte bis zu 800 Milliarden kosten
- Kress führt vorerst, Quartalszahlen testen Vertrauen
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Jensen Huang ist weg – und die Nvidia-Aktie crasht zweistellig. Der Mitgründer und einzige bisherige Konzernchef ist am Donnerstag mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Nvidia bestätigte zugleich, dass Finanzchefin Colette Kress vorläufig die Führung übernimmt. Die Aktie verlor in einer ersten Reaktion über zehn Prozent. Analysten hatten bereits vor einem möglichen Kursrutsch von 20 Prozent bei einem abrupten Abgang gewarnt. Bei einem Börsenwert von vier Billionen US-Dollar (rund 3,4 Billionen Euro) wären das rechnerisch 800 Milliarden US-Dollar (rund 690 Milliarden Euro).
Damit endet eine 33-jährige Ära beim wichtigsten Hersteller von KI-Chips. Huang gründete Nvidia 1993 mit und führte den Konzern seither ohne Unterbrechung. Noch am Mittwoch hatte das Wall Street Journal berichtet, der Verwaltungsrat bereite seine Absetzung vor. Ob Huang mit seinem Rücktritt einer Entlassung zuvorkam, ist ungeklärt.
Die Börse hatte schon auf die Berichte über seine mögliche Ablösung heftig reagiert: Am Mittwoch rutschte die Aktie nachbörslich um rund acht Prozent ab. Am Donnerstag verschärfte sich der Ausverkauf. Der Kurssturz verdeutlicht, wie eng die Bewertung des KI-Konzerns mit seinem Gründer verbunden ist.
Gene Munster von Deepwater Asset Management hatte gegenüber CNBC erklärt, ein gründergeführtes Unternehmen ohne klaren Stellvertreter könne einen Kursverlust von 20 Prozent erleiden. Jay Goldberg von Seaport Research Partners hielt sogar größere Einbußen für möglich. Die Einschätzungen stammen aus der Zeit vor dem Rücktritt und sind keine Prognosen für den Handelsschluss.
Huang steuerte zahlreiche Manager direkt und pflegte zentrale Beziehungen zu Kunden und Partnern. Sein Rücktritt folgt auf Berichte über außereheliche Beziehungen, darunter eine zu einer Geschäftsfrau, die im Verdacht steht, für China spioniert zu haben. Peking bestreitet die Vorwürfe. Zuletzt wurde auch über eine mutmaßliche Beziehung zu einer ihm unterstellten Nvidia-Managerin berichtet.
Kress führt Nvidia nun zusätzlich zu ihrem Amt als Finanzchefin. Sie gehört dem Unternehmen seit 2013 an. Harvey C. Jones wurde zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt. Ein dauerhafter Nachfolger soll intern und extern gesucht werden. Zu den gehandelten Kandidaten gehören CUDA-Experte Ian Buck und Arm-Chef Rene Haas.
Der Rücktritt ändert nichts an Nvidias technologischer Stärke, macht die Abhängigkeit vom Gründer aber zu einem konkreten Bewertungsrisiko. Entscheidend wird sein, ob die neue Führung das Vertrauen von Kunden und Investoren stabilisieren kann. Die Quartalszahlen am 17. November werden zum ersten wichtigen Test für den Konzern ohne Huang.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,85 % und einem Kurs von 143,0EUR auf Tradegate BSX (12. November 2026, 14:32 Uhr) gehandelt.
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