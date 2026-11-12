Goldpreis: So weit kann es jetzt noch runter gehen!
Gold unter 4.000 US-Dollar
Der Goldpreis ist am Donnerstag zum dritten Mal in Folge gefallen und hat damit den niedrigsten Stand seit über einer Woche erreicht. Wie tief kann es jetzt noch abwärts gehen?
- Gold fällt weiter, starker Dollar und Zinsangst belasten
- Abwärtstrend intakt, 3.870 Dollar bieten Halt
- Bei Bruch droht ein Fall bis 3.700 Dollar
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Belastet wird der Goldpreis derzeit vor allen Dingen durch den starken US-Dollar.
Nach den höher als erwartet ausgefallenen Verbraucherpreisdaten haben zudem die Spekulationen zugenommen, dass der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) bei seiner Dezember-Sitzung eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte beschließen könnte.
Daten vom Dienstag zeigten, dass die US- Verbraucherpreise im Oktober stärker als erwartet gestiegen sind, was den Dollar auf ein 19-Monats-Hoch getrieben hat. Investoren setzen jetzt verstärkt auf eine weitere Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank.
Die Märkte preisen nun eine 89 prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember ein.
Obwohl Gold als Inflationsschutz gilt, mindern höhere Zinsen seine Attraktivität.
Charttechnisch befindet sich Gold derzeit in einem intakten Abwärtstrend. Der Goldpreis notiert unter den wichtigen kurz-, mittel- und langfristigen Durchschnitten. Folgerichtig liegt auch der MACD aktuell untere der Null-Linie, bei rund −20,46 und signalisiert damit weiterhin ein Verkaufsignal.
Die wichtige Marke von 3.950 US-Dollar ist bereit am Donnerstag unterschritten. Die nächste Unterstützung liegt im Bereich von 3.870 US-Dollar und dafür gibt es gleich mehrere Gründe.
Das jüngste 20-Tage-Tief liegt mit 3.870,03 US-Dollar exakt in diesem Bereich. An dieser Marke könnten sich erneut Käufer finden.
Auch die aktuellen Pivot-Punkte zeigen ein ähnliches Bild: Die erste Unterstüzung liegt auf Grundlage der Goldkursdaten von Mittwoch bei 3.955 US-Dollar, die zweite bei 3.923 US-Dollar und die dritte bei 3.870 US-Dollar (Pivotpunkte werden aus dem Hoch, Tief und Schlusskurs des vorherigen Handelstages berechnet und daraus mögliche Unterstützungs- und Widerstandsmarken abgeleitet).
Wenn Gold diese Zone nach unten durchbricht, gibt erstmal nicht so eine klare Haltelinie. Dann sind schnell 3.700 US-Dollar denkbar.
FAZIT
Gold befindet sich in einem klaren Abwärtstrend. Hohe Zinsen auf Anleihen und der starke Dollar lassen Anleger fliehen. Charttechnisch gibt es einen Widerstandsbereich bei 3.870 US-Dollar. Wenn dieser aber nicht hält, weil Momentum und Trend gegen Gold sprechen derzeit, ist ein schnellerer und kurzfristiger Abverkauf auf bis zu 3.700 US-Dollar möglich.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 3.945USD auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 12:53 Uhr) gehandelt.
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