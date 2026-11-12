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    Höhere Preise für Biokraftstoffe bringen Verbio mehr Gewinn

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    Für Sie zusammengefasst
    • Verbio meldet 36 Millionen Euro Quartalsgewinn
    • Umsatz steigt 22 Prozent auf 533,6 Millionen Euro
    • Biodiesel treibt Ergebnis, Prognose am oberen Rand
    Höhere Preise für Biokraftstoffe bringen Verbio mehr Gewinn
    Foto: Verbio - Verbio

    LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Biokraftstoffhersteller Verbio hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich stand von Juli bis September ein Gewinn von 36 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte Verbio noch einen Verlust von vier Millionen Euro verbucht.

    Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) - also vereinfacht gesagt das, was nach den laufenden Kosten aus dem Geschäft übrig bleibt - stieg auf 76,1 Millionen Euro, nach 15,4 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Der Umsatz legte um knapp 22 Prozent auf 533,6 Millionen Euro zu.

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    Biodieselgeschäft treibt das Ergebnis

    Besonders gut lief das Biodieselgeschäft: Das Ebitda des Bereichs erhöhte sich auf 51,2 Millionen Euro und war damit mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Verbio führte das unter anderem auf höhere Preise sowie mehr Produktion und Absatz zurück. Auch im Bereich Bioethanol und Biomethan verbesserte sich das Ergebnis: Statt eines Verlusts von 9,5 Millionen Euro standen dort 19,7 Millionen Euro zu Buche.

    Verbio hat seinen Verwaltungssitz in Leipzig. Das Unternehmen produziert unter anderem in Zörbig und Bitterfeld in Sachsen-Anhalt sowie in Schwedt und Pinnow in Brandenburg Bioethanol und Biodiesel aus Biomasse. Weitere Standorte betreibt Verbio in Ungarn, den USA, Kanada und Asien.

    Prognose am oberen Ende der Spanne

    Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 rechnet Verbio mit einem Ebitda am oberen Ende der bisherigen Prognosespanne von 210 bis 250 Millionen Euro. Der Konzern verwies auf den besser als erwartet ausgefallenen Start ins Geschäftsjahr und weiterhin gute Gewinnspannen bei Biodiesel in Europa und Nordamerika./djj/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie

    Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 25,96 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +51,86 %/+59,45 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Quartalszahlen und die EBITDA-Erwartung am oberen Ende von 210–250 Mio. Euro. Beim Vergleich zum Vorquartal wird auf einen Sondereffekt hingewiesen. Diskutiert werden Kurspotenziale von 40–50 Euro, höhere Dividenden und eine mögliche weitgehende Schuldenfreiheit 2027. Dem stehen Skepsis zum Segment Ethanol/Gas und Unsicherheit bei THG-Quotenpreisen gegenüber. Chancen sehen Anleger im LNG-Geschäft und Tankstellenausbau.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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