Höhere Preise für Biokraftstoffe bringen Verbio mehr Gewinn
- Verbio meldet 36 Millionen Euro Quartalsgewinn
- Umsatz steigt 22 Prozent auf 533,6 Millionen Euro
- Biodiesel treibt Ergebnis, Prognose am oberen Rand
LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Biokraftstoffhersteller Verbio hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich stand von Juli bis September ein Gewinn von 36 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte Verbio noch einen Verlust von vier Millionen Euro verbucht.
Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) - also vereinfacht gesagt das, was nach den laufenden Kosten aus dem Geschäft übrig bleibt - stieg auf 76,1 Millionen Euro, nach 15,4 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Der Umsatz legte um knapp 22 Prozent auf 533,6 Millionen Euro zu.
Biodieselgeschäft treibt das Ergebnis
Besonders gut lief das Biodieselgeschäft: Das Ebitda des Bereichs erhöhte sich auf 51,2 Millionen Euro und war damit mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Verbio führte das unter anderem auf höhere Preise sowie mehr Produktion und Absatz zurück. Auch im Bereich Bioethanol und Biomethan verbesserte sich das Ergebnis: Statt eines Verlusts von 9,5 Millionen Euro standen dort 19,7 Millionen Euro zu Buche.
Verbio hat seinen Verwaltungssitz in Leipzig. Das Unternehmen produziert unter anderem in Zörbig und Bitterfeld in Sachsen-Anhalt sowie in Schwedt und Pinnow in Brandenburg Bioethanol und Biodiesel aus Biomasse. Weitere Standorte betreibt Verbio in Ungarn, den USA, Kanada und Asien.
Prognose am oberen Ende der Spanne
Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 rechnet Verbio mit einem Ebitda am oberen Ende der bisherigen Prognosespanne von 210 bis 250 Millionen Euro. Der Konzern verwies auf den besser als erwartet ausgefallenen Start ins Geschäftsjahr und weiterhin gute Gewinnspannen bei Biodiesel in Europa und Nordamerika./djj/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie
Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 25,96 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +51,86 %/+59,45 % bedeutet.
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"...aber schlechter als Q4 25/26. Das EBITDA ging zurück."
Allerdings hat sich das mit der Präsentation zum Kapital-Markt-Tag erheblich verändert. Denn wer hätte gedacht, das die SE erstmal eine Atempause bei den Investitionen vorstellt und den Fokus auf erhebliche Gewinnsteigerungen aus dem aufgebauten Bestandsanlagen legt und auf die Maximierung im Interesse der Aktionäre? Ich jedenfalls nicht. Denn man wird ja in wenigen Monaten wieder Nettocashpositiv sein und hätte somit Gelder für weitere Expansionen. Allerdings halten die Familien auch über 70 % der Aktien und könnten auch altersbedingt der wichtigsten handelnden Akteure jetzt die Ernte einfahren wollen.