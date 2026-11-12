Aktie im Plus: Eli Lilly gelingt ein wichtiger Durchbruch
Abnehmpillen-Boom
Eli Lilly sichert sich einen Vorsprung in China. Mit einer neuen Abnehmpille greift der US-Konzern einen Milliardenmarkt an und setzt Novo Nordisk unter Druck.
- Lilly erhält Chinas erste GLP-1-Pillenzulassung
- Lillys Pille erhöht den Druck auf Novo Nordisk
- Chinas GLP-1-Markt dürfte deutlich wachsen
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Eli Lilly baut seine Position im milliardenschweren Geschäft mit Abnehmmedikamenten weiter aus. Der US-Pharmakonzern hat als erstes Unternehmen in China die Zulassung für eine Abnehmpille aus der Wirkstoffklasse der Glucagon-like-Peptide-1-Medikamente (GLP-1) erhalten.
Für Novo Nordisk wird die Konkurrenz damit noch größer. Lilly hat den dänischen Rivalen im Geschäft mit Abnehmmedikamenten inzwischen bereits deutlich überholt. Mit der ersten zugelassenen GLP-1-Abnehmpille in China sichert sich der US-Konzern nun auch in einem der wichtigsten Wachstumsmärkte eine starke Ausgangsposition. Novo Nordisk hat die Zulassung seiner Wegovy-Pille in China ebenfalls beantragt. Die Zulassung steht allerdings noch aus.
An der Börse kam die Nachricht gut an: Die Lilly-Aktie legte vorbörslich um 3 Prozent auf 1.481 US-Dollar zu (Stand 11:24 Uhr MEZ). Der Wettbewerb um das Milliardengeschäft dürfte sich damit weiter verschärfen.
Abnehmpille eröffnet neuen Markt
Bislang waren in China ausschließlich GLP-1-Medikamente zum Spritzen erhältlich. Mit Orforglipron bringt Lilly nun eine orale Alternative auf den Markt. Das Mittel soll mit der eigenen wöchentlichen Abnehmspritze des Konzerns sowie mit Präparaten von Novo Nordisk, Pfizer und dem chinesischen Hersteller Innovent Biologics konkurrieren.
Die Medikamente ahmen ein körpereigenes Darmhormon nach. Dadurch dämpfen sie den Appetit und regulieren den Blutzuckerspiegel. Beide Pharmakonzerne setzen darauf, mit Tabletten auch Menschen zu erreichen, die vor regelmäßigen Injektionen zurückschrecken.
Das Potenzial ist enorm. Nach Angaben der chinesischen Gesundheitskommission könnte der Anteil übergewichtiger und fettleibiger Menschen bis 2030 auf mehr als 65 Prozent steigen. 2020 lag er noch bei rund 50 Prozent. Wie viel Lilly für Orforglipron verlangen wird und wann das Medikament tatsächlich erhältlich sein soll, ist noch offen.
Milliardenmarkt lockt Pharmakonzerne
Auch die Umsatzchancen sind beträchtlich. Yang Huang, Leiter der China-Gesundheitsforschung bei J.P. Morgan, erwartet, dass die jährlichen Erlöse mit GLP-1-Medikamenten zur Gewichtsreduktion in China innerhalb der kommenden fünf bis sieben Jahre auf 30 Milliarden Yuan (rund 4 Milliarden Euro) steigen könnten. Derzeit liegt der Markt seinen Schätzungen zufolge bei lediglich 3 bis 4 Milliarden Yuan.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion
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