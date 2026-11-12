Fresenius steigen weiter - Fokus auf Wachstum geschärft
AKTIE IM FOKUS
- Fresenius-Aktien steigen auf Achtjahreshoch
- Fresenius erlöst 500 Millionen Euro mit FMC-Verkauf
- Verkaufserlös stärkt Fresenius’ Wachstumsbereiche
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der weiter geschärfte Fokus auf Wachstum beschert den Aktien von Fresenius am Donnerstag auf dem höchsten Kursniveau seit acht Jahren weitere Zuwächse. Unter den stärksten Werten im rekordhohen Dax setzten sie ihren starken Lauf mit einem Plus von zuletzt 2,7 Prozent fort. Damit summiert sich das Plus seit Beginn der Rally Anfang Oktober auf fast ein Drittel.
Der Krankenhausbetreiber und Medizinhersteller konnte gut eine halbe Milliarde Euro beim Verkauf von Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) einnehmen. Seine Finanzbeteiligung an FMC reduzierte der Konzern damit von rund 25 Prozent auf rund 20 Prozent. Die Titel von FMC legten moderat zu.
"Mit der strukturierten Reduzierung unserer Beteiligung an Fresenius Medical Care schaffen wir zusätzlichen Spielraum, um dieses Kapital gezielt in unsere Wachstumsplattformen zu investieren", sagte Fresenius-Chef Michael Sen. Bereits in der Vergangenheit hatte Fresenius seinen Anteil an FMC reduziert. Fresenius konzentriert sich auf die beiden Säulen Klinikgeschäft (Helios) sowie Arzneien, klinische Ernährung und Medizintechnik (Fresenius Kabi)./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 40,96 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Fresenius zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von +1,63 %/+14,56 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Fresenius Medical Care - 578580 - DE0005785802
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