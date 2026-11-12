Fresenius steigen weiter - Fokus auf Wachstum geschärft

"Mit der strukturierten Reduzierung unserer Beteiligung an Fresenius Medical Care schaffen wir zusätzlichen Spielraum, um dieses Kapital gezielt in unsere Wachstumsplattformen zu investieren", sagte Fresenius-Chef Michael Sen. Bereits in der Vergangenheit hatte Fresenius seinen Anteil an FMC reduziert. Fresenius konzentriert sich auf die beiden Säulen Klinikgeschäft (Helios) sowie Arzneien, klinische Ernährung und Medizintechnik (Fresenius Kabi)./ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 40,96 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Fresenius zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von +1,63 %/+14,56 % bedeutet.