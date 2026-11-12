Bitcoin-Anleger flüchten mit Verlusten – die nächste Verkaufswelle droht
3,6 Milliarden Dollar bewegt
Anleger übertragen Milliardenbeträge mit Verlusten an Kryptobörsen. Gleichzeitig wächst die Sorge vor weiteren Kursverlusten bei Bitcoin.
- Milliarden an Bitcoin werden mit Verlust an Börsen
- ETF-Abflüsse und hohe Inflation belasten Bitcoin
- 75.717 US-Dollar gelten als Hürde für Erholung
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Der Bitcoin-Kurs findet weiterhin keinen Halt. Am Donnerstagmittag notiert die größte Kryptowährung bei 73.444 US-Dollar und damit 0,41 Prozent niedriger als am Vortag. Innerhalb einer Woche hat Bitcoin inzwischen 8,60 Prozent an Wert verloren.
Besonders auffällig ist das Verhalten kurzfristiger Anleger. Laut Daten von CryptoQuant wurden innerhalb von 24 Stunden 48.500 Bitcoin im Wert von 3,6 Milliarden US-Dollar an Kryptobörsen übertragen. Davon befanden sich 47.300 Bitcoin im Verlustbereich. Lediglich 1.100 Bitcoin wurden mit Gewinn transferiert.
Bitcoin-Anleger nehmen Milliardenverluste in Kauf
Die Zahlen zeigen, wie angespannt die Stimmung am Kryptomarkt inzwischen ist. Besonders Anleger, die ihre Bitcoin erst innerhalb der vergangenen 155 Tage gekauft haben, scheinen zunehmend nervös zu werden.
Bereits am 3. November registrierte CryptoQuant 50.790 Bitcoin, die unter ihrem Kaufpreis an Börsen übertragen wurden. Am 10. November folgten weitere 46.060 Bitcoin.
Allerdings bedeuten solche Transfers nicht zwangsläufig, dass die Kryptowährungen bereits verkauft wurden.
ETF-Abflüsse und Inflationsdaten verschärfen die Lage
Gleichzeitig fehlt Bitcoin die Unterstützung institutioneller Anleger. Innerhalb von acht Handelssitzungen flossen 2,22 Milliarden US-Dollar aus amerikanischen Spot-Bitcoin-ETFs ab.
Hinzu kommen die überraschend hohen US-Inflationszahlen vom Dienstag. Dadurch wächst die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember.
Die entscheidende Marke liegt bei 75.717 US-Dollar
Der durchschnittliche Kaufpreis kurzfristiger Bitcoin-Anleger liegt laut Bitfinex bei 75.717 US-Dollar und damit 3,1 Prozent oberhalb des aktuellen Kurses.
Sollte Bitcoin wieder in diese Region steigen, könnten Anleger versuchen, ihre Bestände ohne größere Verluste zu verkaufen. Genau dadurch könnte eine mögliche Erholung bereits frühzeitig ausgebremst werden.
Nicht nur fallende Kurse könnten also neue Verkäufe auslösen. Auch steigende Kurse könnten Anleger zum Ausstieg bewegen.
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion
Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 73.436USD auf CryptoCompare Index (12. November 2026, 11:41 Uhr) gehandelt.
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