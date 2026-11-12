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    Bundesweite Warnstreiks bei privaten Banken ab Montag

    Verdi

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    Für Sie zusammengefasst
    • Verdi weitet Warnstreiks bei privaten Banken aus
    • Zeitweise Einschränkungen für Bankkunden erwartet
    • Verdi fordert sechs Prozent mehr Lohn und Jobsicherheit
    Verdi - Bundesweite Warnstreiks bei privaten Banken ab Montag
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Bankkunden in ganz Deutschland müssen sich wegen der laufenden Tarifauseinandersetzung bei den privaten Banken in der kommenden Woche zeitweise auf Einschränkungen gefasst machen. Die Gewerkschaft Verdi will ihre Warnstreiks von Montag an bundesweit ausweiten. Aktionen soll es zunächst in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen geben.

    In den seit Anfang Oktober laufenden Tarifverhandlungen fordert Verdi bei einer Laufzeit von zwölf Monaten 6 Prozent mehr Geld für die etwa 150.000 Beschäftigten sowie monatlich 300 Euro mehr für Auszubildende. Die Arbeitgeber haben ab Mitte 2027 eine Erhöhung der Tarifgehälter in zwei Stufen um insgesamt 4,2 Prozent bei einer Laufzeit von 36 Monaten angeboten.

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    Verdi verlangt "deutlich verbessertes Angebot"

    "Die Banken wollen drei Jahre Sicherheit bei ihren Lohnkosten, verweigern den Beschäftigten aber Sicherheit für ihren Arbeitsplatz und ihre berufliche Zukunft", kritisierte Verdi-Verhandlungsführer Jan Duscheck. Die Gewerkschaft erwarte ein deutlich verbessertes Angebot, das weitere Reallohnverluste verhindere und den Beschäftigten verbindliche berufliche Perspektiven eröffne.

    Der Verhandlungsführer der Banken-Arbeitgeber, Thomas A. Lange, hatte auf "erheblichen Druck" verwiesen, unter dem die Institute stünden: "Jedes Überziehen beim Gehalt hätte deshalb Auswirkungen auf die Beschäftigung in unserer Branche." Am 23. November wollen Verdi und der Arbeitgeberverband der privaten Banken (AGV Banken) in Berlin ihre Verhandlungen fortsetzen./ben/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 33,55 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -1,67 %/+40,05 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurse zwischen 39 und 42 Euro und Rücksetzer trotz als gut bewerteter Quartalszahlen. Ein KGV unter 10 gilt einigen als zu niedrig. Aktienrückkäufe, UniCredit-Zukäufe und steigende Zinsen werden als Kurstreiber gesehen. Zugleich werden mögliche Dividendenkürzungen wegen Umbaukosten sowie Unsicherheiten bei einem neuen Übernahmeangebot durch polnische mBank-Regeln und die HVB-Bewertung diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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