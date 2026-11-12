Bundesweite Warnstreiks bei privaten Banken ab Montag

In den seit Anfang Oktober laufenden Tarifverhandlungen fordert Verdi bei einer Laufzeit von zwölf Monaten 6 Prozent mehr Geld für die etwa 150.000 Beschäftigten sowie monatlich 300 Euro mehr für Auszubildende. Die Arbeitgeber haben ab Mitte 2027 eine Erhöhung der Tarifgehälter in zwei Stufen um insgesamt 4,2 Prozent bei einer Laufzeit von 36 Monaten angeboten.

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Bankkunden in ganz Deutschland müssen sich wegen der laufenden Tarifauseinandersetzung bei den privaten Banken in der kommenden Woche zeitweise auf Einschränkungen gefasst machen. Die Gewerkschaft Verdi will ihre Warnstreiks von Montag an bundesweit ausweiten. Aktionen soll es zunächst in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen geben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Verdi verlangt "deutlich verbessertes Angebot"



"Die Banken wollen drei Jahre Sicherheit bei ihren Lohnkosten, verweigern den Beschäftigten aber Sicherheit für ihren Arbeitsplatz und ihre berufliche Zukunft", kritisierte Verdi-Verhandlungsführer Jan Duscheck. Die Gewerkschaft erwarte ein deutlich verbessertes Angebot, das weitere Reallohnverluste verhindere und den Beschäftigten verbindliche berufliche Perspektiven eröffne.

Der Verhandlungsführer der Banken-Arbeitgeber, Thomas A. Lange, hatte auf "erheblichen Druck" verwiesen, unter dem die Institute stünden: "Jedes Überziehen beim Gehalt hätte deshalb Auswirkungen auf die Beschäftigung in unserer Branche." Am 23. November wollen Verdi und der Arbeitgeberverband der privaten Banken (AGV Banken) in Berlin ihre Verhandlungen fortsetzen./ben/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 33,55 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 11:33 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -1,67 %/+40,05 % bedeutet.



