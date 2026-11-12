Ottobock steigert Gewinn trotz schwierigem Markt - Aktie verliert

Die Aktie fiel im frühen Handel auf ein Rekordtief von 40,70 Euro. Zuletzt verlor das Papier noch rund 7,5 Prozent auf 43,50 Euro. Damit gehörte der Wert zu den größten Verlierern im SDax . Die Analysten von Jefferies sprachen von einem guten dritten Jahresviertel, doch das Umfeld bei den Erstattungen werde herausfordernder.

DUDERSTADT (dpa-AFX) - Der Prothesenhersteller Ottobock hat auch im dritten Quartal Umsatz und Ergebnisse steigern können. "Wir sind erneut stärker gewachsen als der Markt und haben trotz einer hohen Vergleichsbasis im Vorjahr ein solides Wachstum erzielt", sagte Unternehmenschef Oliver Jakobi am Donnerstag laut Mitteilung. Gleichzeitig sei das Marktumfeld anspruchsvoller, insbesondere durch veränderte Erstattungsbedingungen in mehreren Kernmärkten, warnte das Unternehmen. Dies dürfte auch im vierten Quartal anhalten. Die erst im Sommer angehobene Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Konzern steigerte den Umsatz im Kerngeschäft in den drei Monaten bis Ende September um 9 Prozent auf gut 433 Millionen Euro. Dabei ist unter anderem das Rollstuhlgeschäft ausgeklammert, dessen Verkauf Mitte Juni mitgeteilt wurde. So konzentriert sich Ottobock auf wachstums- und margenstärkere Bereiche.

Dabei profitierte Ottobock vor allem von guten Geschäften in der Region EMEA und im asiatisch-pazifischen Raum dank Nachholeffekten, während der Umsatz aus eigener Kraft in der Region Americas etwas sank. Letzteres liege aber auch an starken Vorjahreszahlen sowie einer schwächeren Entwicklung in Kanada und in Brasilien, hieß es vom Unternehmen.

Im Kerngeschäft stieg der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um fast 14 Prozent auf 120,1 Millionen Euro, die entsprechende Marge legte um 1,1 Prozentpunkte auf 27,7 Prozent zu. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen mit 47,8 Millionen Euro vier Fünftel mehr als im Vorjahr.

Der Ottobock-Chef Jakobi peilt für 2026 seit dem Sommer ein Umsatzplus von sechs bis acht Prozent an. Davon sollen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereffekten mehr als 27 Prozent übrig bleiben./mne/nas/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ottobock Aktie Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 18.135 auf Ariva Indikation (12. November 2026, 11:38 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ottobock Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Ottobock Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von +52,95 %/+96,99 % bedeutet.



