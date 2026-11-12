Rakovina Therapeutics baut strategische Zusammenarbeit mit Dr. Artem Cherkasov, einem renommierten Pionier der KI-gestützten Wirkstoffforschung, aus

Der weltweit führende Experte für KI-gestützte Wirkstoffforschung wird eine erweiterte strategische Beraterrolle übernehmen und Rakovina bei der Strategie zur KI-gestützten Wirkstoffforschung, der Technologiebewertung sowie bei Möglichkeiten zur Unternehmensentwicklung unterstützen

VANCOUVER, British Columbia, den 12. November 2026 / IRW-Press / Rakovina Therapeutics Inc. (TSX-V: RKV) (FWB: 7JO0) (OTCMKTS: RKVTF), ein Biopharmaunternehmen, das innovative Krebstherapien durch KI-gestützte Wirkstoffforschung vorantreibt, freut sich, eine Ausweitung der strategischen Beratertätigkeit von Dr. Artem (Art) Cherkasov, PhD, einem bestehenden Mitglied des wissenschaftlichen Beirats (SAB) des Unternehmens, bekannt zu geben.

Dr. Cherkasov, ein international anerkannter Pionier in den Bereichen computergestützte Wirkstoffforschung, künstliche Intelligenz und präzise Krebstherapeutika, wird weiterhin im wissenschaftlichen Beirat von Rakovina tätig sein und gleichzeitig eine aktivere Rolle als Berater für KI-gestützte Wirkstoffforschung übernehmen, um das Unternehmen bei der Bewertung neuer KI-Technologien, der Weiterentwicklung seiner Forschungsprogramme und dem Aufbau strategischer Partnerschaften zu unterstützen.

Dr. Cherkasovs erweiterte Rolle steht in engem Einklang mit Rakovinas KI-Strategie, die drei Elemente umfasst: die Stärkung der Beziehungen des Unternehmens zu führenden KI-Plattformen für die Wirkstoffforschung, einschließlich der Sicherung der Exklusivität im Bereich der DNA-Schadensreaktion (DDR); die Nutzung mehrerer KI-Plattformen, die jeweils auf unterschiedliche Aspekte der Biochemie und Wirkstoffentwicklung spezialisiert sind, anstatt sich auf ein einziges Tool zu verlassen; sowie die Prüfung strategischer Alternativen, einschließlich Fusionen und Übernahmen, die Technologien, Programme oder Skaleneffekte einbringen könnten.

Rakovina setzt diese Strategie bereits um. Am 10. November 2026 gab das Unternehmen eine exklusive, weltweite und unbefristete Lizenz im Hinblick auf die DDR-Onkologie-Wirkstoffforschung für die Artemis.AI-Plattform bekannt, die die Deep Docking-Technologie von Dr. Cherkasov umfasst und von Artemis Therapeutics Inc. („Artemis“) stammt, wo Dr. Cherkasov Mitgründer und Chief Technology Officer ist.

Am 14. Oktober 2026 gab Rakovina bekannt, dass es sich von Variational AI Inc. („Variational AI“) die Exklusivität für das optimierte Zielproduktprofil seines kt-5000-ATR-Inhibitor-Programms gesichert habe, und am 22. Oktober 2026 berichtete das Unternehmen, dass das kt-5000AI-Programm, das unter Verwendung der generativen KI-Plattform Enki von Variational AI entwickelt wurde, auf die Auswahl eines Entwicklungskandidaten zusteuert.

Am 1. Oktober 2026 gab Rakovina eine Zusammenarbeit mit dem in Boston ansässigen Unternehmen Celvion Therapeutics („Celvion“) bekannt, um die EMphora-KI-Plattform von Celvion auf reale klinische Daten für sein ATR-Inhibitor-Programm anzuwenden, und am 28. Oktober 2026 berichteten die Unternehmen über die Ergebnisse ihrer ersten Analyse. Diese Pressemitteilungen sind auf der Website des Unternehmens unter www.rakovinatherapeutics.com sowie auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

„Unsere Strategie besteht darin, uns eine möglichst starke Position in der KI-gestützten DDR-Wirkstoffforschung aufzubauen: exklusiver Zugang zu den besten Plattformen in unserem Bereich, die Flexibilität, für jedes Problem die passende spezialisierte KI einzusetzen, sowie Offenheit für strategische Transaktionen, die unser Wachstum beschleunigen können“, sagte Kim Oishi, Chief Executive Officer von Rakovina Therapeutics. „Art nutzt seit mehr als 20 Jahren KI zur Beschleunigung der Wirkstoffforschung und verfügt über eine international anerkannte Erfolgsbilanz; nur wenige sind besser geeignet als er, zu beurteilen, welche KI-Technologien im Labor Ergebnisse liefern werden. Seine verstärkte Einbindung wird uns dabei helfen, neue Technologien zu bewerten, unsere KI-Partnerschaften zu vertiefen und Möglichkeiten zur Unternehmensentwicklung zu prüfen, während wir unsere Wachstumsstrategie umsetzen.“

Ein Weltklasse-Wissenschaftler mit einer Erfolgsbilanz bei kommerziellen Innovationen

Dr. Cherkasov ist Professor am Institut für Urologie der University of British Columbia (UBC), Inhaber eines Tier-1-Forschungslehrstuhls in Kanada für die Entwicklung präziser Krebsmedikamente und leitender Wissenschaftler am Vancouver Prostate Centre.

Im Laufe seiner herausragenden Karriere hat er sich einen außergewöhnlichen internationalen Ruf für die Anwendung von Computerwissenschaften, maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz zur Beschleunigung der pharmazeutischen Forschung und therapeutischer Innovationen erworben.

Zu seinen Errungenschaften zählen:

- Pionier des „Deep Docking“: Er entwickelte die bahnbrechende, KI-gestützte Plattform zur Wirkstoffforschung, die in der Lage ist, Milliarden von Molekülstrukturen auf spezifische biologische Zielstrukturen hin zu untersuchen und so die Identifizierung potenzieller Wirkstoffkandidaten drastisch zu beschleunigen.

- Wegweisende pharmazeutische Vereinbarung zwischen Roche und der UBC: Seine Forschung und seine Arbeit im Bereich der computergestützten Wirkstoffforschung trugen zu einer wegweisenden Lizenz- und Vermarktungsvereinbarung zwischen der UBC und Roche bei, die eine potenzielle Behandlung für fortgeschrittenen Prostatakrebs betraf. Die 2015 bekannt gegebene Vereinbarung sah potenzielle Meilensteinzahlungen von bis zu 141,7 Millionen US-Dollar zuzüglich Lizenzgebühren vor und stellte damit eine der bedeutendsten pharmazeutischen Vermarktungsvereinbarungen in der Geschichte der UBC dar.

- Durchbruch in der COVID-19-KI-Forschung: Während der Pandemie leitete Dr. Cherkasov eine interdisziplinäre Forschungsinitiative, bei der „Deep Docking“ zur Identifizierung potenzieller Hemmstoffe gegen SARS-CoV-2 eingesetzt wurde. In Zusammenarbeit mit NVIDIA, Dell Technologies und UBC Advanced Research Computing durchsuchte sein Team in nur 19 Tagen computergestützt rund 40 Milliarden Molekülstrukturen und identifizierte vielversprechende Kandidaten für weitere Untersuchungen.

- Internationale Anerkennung für KI-gestützte Wirkstoffforschung: Seine „Deep Docking“-Technologie erzielte bei zwei internationalen CACHE-Wettbewerben zur Wirkstoffforschung den ersten Platz, darunter Initiativen mit Schwerpunkt auf der Parkinson-Krankheit und COVID-19.

- Umfangreiches Portfolio an geistigem Eigentum und Forschungsleistungen: Dr. Cherkasov ist Mitautor von mehr als 200 begutachteten wissenschaftlichen Publikationen, hat an über 80 Patentanmeldungen mitgewirkt und zur Weiterentwicklung von acht Wirkstoffkandidaten beigetragen, die an Pharmaunternehmen und kommerzielle Partner lizenziert wurden.

- Bedeutende Führungsrolle in der Forschung: Seine Arbeit an der UBC und am Vancouver Prostate Centre hat Forschungsmittel in Höhe von mehr als 80 Millionen CAD eingeworben und damit Fortschritte in den Bereichen computergestützte Wirkstoffforschung, Molekülmodellierung, Cheminformatik und Präzisionsonkologie gefördert.

Dr. Cherkasovs Karriere verdeutlicht das Potenzial der KI, die traditionelle Wirkstoffforschung grundlegend zu verändern, indem sie Forschern ermöglicht, weitaus größere chemische Räume zu erkunden, vielversprechende Verbindungen zu priorisieren und den Übergang von computergestützten Vorhersagen zur experimentellen Validierung zu beschleunigen.

„KI und computergestützte Ansätze verändern grundlegend die Art und Weise, wie wir neue Therapeutika entdecken und entwickeln, und schaffen damit bedeutende Möglichkeiten zur Beschleunigung von Innovationen“, sagte Dr. Art Cherkasov. „Um dieses Potenzial auszuschöpfen, bedarf es der Integration von wissenschaftlichem Fachwissen, fortschrittlichen Technologien und strategischer Zusammenarbeit. Ich freue mich, mein Engagement bei Rakovina auszuweiten, und sehe der Zusammenarbeit mit dem Team entgegen, um dessen Forschungsfähigkeiten zu stärken, neue Möglichkeiten zu erschließen und die nächste Wachstumsphase des Unternehmens mitzugestalten.“

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Ausschöpfung des vollen Potenzials der KI-gestützten Wirkstoffforschung mehr erfordert als nur computergestützte Fähigkeiten. Rakovina kombiniert Fachwissen im Bereich des KI-gestützten Wirkstoffdesigns mit etablierten Forschungskapazitäten im Labor sowie umfassender Erfahrung in der Entwicklung von Krebsmedikamenten. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, vielversprechende, durch KI generierte Wirkstoffverbindungen durch experimentelle Validierung, biologische Tests und weitere präklinische Entwicklung voranzubringen. Dieser integrierte Ansatz versetzt Rakovina in die Lage, computergestützte Entdeckungen in konkrete therapeutische Möglichkeiten umzusetzen.

„Art bringt außergewöhnliche Fachkenntnisse in der computergestützten Wirkstoffforschung mit, die Rakovinas Stärken in den Bereichen Krebsbiologie, experimentelle Validierung und vorklinische Wirkstoffentwicklung ergänzen“, sagte Dr. Mads Daugaard, President und Chief Scientific Officer von Rakovina Therapeutics. „Das wahre Potenzial der KI-gestützten Wirkstoffforschung liegt in unserer Fähigkeit, computergestützte Vorhersagen in Wirkstoffe mit nachgewiesener biologischer Aktivität und therapeutischem Potenzial umzusetzen. Durch die Kombination von Arts Fachwissen mit unseren etablierten Laborkapazitäten und unserer Erfahrung in der onkologischen Forschung sehen wir erhebliche Chancen, unsere Forschungsprogramme zu stärken und die Entwicklung vielversprechender neuer Krebstherapeutika zu beschleunigen.“

Vereinbarung über die Erbringung von Dienstleistungen gegen Bezahlung mit Aktien

Im Zusammenhang mit seiner erweiterten Rolle hat das Unternehmen mit Dr. Cherkasov einen Beratungsvertrag mit Wirkung zum 15. November 2026 und einer Laufzeit von bis zu 24 Monaten abgeschlossen (der „Beratungsvertrag“). Im Rahmen des Beratungsvertrags wird Dr. Cherkasov weiterhin im wissenschaftlichen Beirat des Unternehmens tätig sein und Beratung zu KI-gestützter Wirkstoffforschung und -entwicklung sowie zur wissenschaftlichen und technischen Due Diligence neuer KI-Plattformen leisten. Die Dienstleistungen umfassen keine Investor-Relations-, Werbe- oder Market-Making-Aktivitäten.

Dr. Cherkasov erhält eine Vergütung in Höhe von 160.000 CAD pro Jahr, wovon 100.000 CAD in bar in gleichen monatlichen Raten und 60.000 CAD (15.000 CAD pro Quartal) in Form von Stammaktien des Unternehmens („Aktien“) im Rahmen einer „Securities-for-Services“-Vereinbarung gemäß Abschnitt 6.2 der Richtlinie 4.4 der TSX Venture Exchange („TSXV“) – „Security Based Compensation“, bezahlt werden.

Die Aktien werden vierteljährlich nachträglich ausgegeben, und zwar erst, nachdem die Leistungen für das jeweilige Quartal erbracht wurden. Die Anzahl der Aktien für jedes Quartal wird nach Ablauf des jeweiligen Quartals ermittelt, indem 20.000 CAD durch einen fiktiven Preis pro Aktie geteilt werden, der nicht unter dem „Discounted Market Price“ (wie in den Richtlinien der TSXV definiert) am Tag der Ermittlung liegen darf. Im Rahmen dieser Vereinbarung werden keine Optionsscheine ausgegeben.

Dr. Cherkasov ist eine mit dem Unternehmen verbundene Partei. Er ist Mitgründer, Board-Mitglied und Chief Technology Officer von Artemis Therapeutics, das voraussichtlich Aktien als Gegenleistung für die am 10. November 2026 angekündigte Artemis.AI-Lizenz erhalten wird. Die Vereinbarung führt nicht zur Entstehung einer neuen kontrollierenden Person. Die Ausgabe der Aktien unterliegt der Genehmigung durch die TSXV, und die Aktien unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum. Das Unternehmen wird vierteljährlich eine Pressemitteilung veröffentlichen, in der die Anzahl der im Rahmen der Vereinbarung ausgegebenen Aktien bekannt gegeben wird.

Gemeinsames Webinar

Rakovina Therapeutics veranstaltet am 18. November um 11:30 Uhr PST (Vancouver-Zeit) bzw. 19:30 Uhr MEZ gemeinsam mit Artemis Therapeutics ein Webinar, um die kürzlich angekündigte Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen zu erörtern. An dem Webinar nehmen Herr Kim Oishi, CEO von Rakovina, Herr Frank Holler, CEO von Artemis, sowie Dr. Artem Cherkasov, Mitgründer und CTO von Artemis, teil.

Details zur Anmeldung finden Sie unter: https://us02web.zoom.us/meeting/register/0osQiAWJRPWYLCCbvG1YgQ

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rakovina Therapeutics Inc.

Kim Oishi

CEO

Kim.Oishi@rakovinatherapeutics.com

Mark Mitchell

Communications

IR@rakovinatherapeutics.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis zu den zukunftsgerichteten Aussagen von Rakovina Therapeutics:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit, darunter unter anderem Aussagen zum geplanten Geschäftsplan des Unternehmens sowie sonstige Aussagen. Häufig, jedoch nicht immer, lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen anhand der Verwendung von Wörtern wie „plant“, „wird erwartet“, „erwartet“, „geplant“, „beabsichtigt“, „erwägt“, „geht davon aus“, „glaubt“, „schlägt vor“ oder Varianten (einschließlich negativer Varianten) solcher Wörter und Ausdrücke, oder durch Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „möglicherweise“ oder „werden“ ergriffen, eintreten oder erreicht werden. Solche Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung. Die in dieser Pressemitteilung erörterten zukunftsgerichteten Ereignisse und Umstände treten möglicherweise nicht zu bestimmten angegebenen Zeitpunkten oder überhaupt nicht ein und können aufgrund bekannter und unbekannter Risikofaktoren und Ungewissheiten, die das Unternehmen betreffen, erheblich abweichen; dazu gehören Risiken in Bezug auf die biopharmazeutische Industrie, wirtschaftliche Faktoren, regulatorische Faktoren, die Aktienmärkte im Allgemeinen sowie Risiken im Zusammenhang mit Wachstum und Wettbewerb und das Risiko, dass das Unternehmen keine Partnerschaft, Lizenz oder sonstige strategische Transaktion zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt identifizieren, aushandeln oder abschließen kann.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Für eine umfassendere Erörterung aller geltenden Risikofaktoren und ihrer potenziellen Auswirkungen werden die Leser auf die jüngsten Einreichungen des Unternehmens bei SEDAR+ verwiesen. Kopien der Unterlagen sind über die Profilseite des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abrufbar.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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Die Rakovina Therapeutics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,95 % und einem Kurs von 0,119EUR auf Tradegate BSX (11. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.