Schalterhalle öffnet

STUTTGART (dpa-AFX) - Auf dem langen Weg zur Fertigstellung des Milliarden-Projekts Stuttgart 21 meldet die Deutsche Bahn einen kleinen Fortschritt: Am Stuttgarter Hauptbahnhof wird die seit Frühjahr 2025 gesperrte Große Schalterhalle am Freitag wieder geöffnet. Dadurch verkürzt sich der Weg von U- und S-Bahn zum Fernverkehr um einige Meter. Um zu den Gleisen zu kommen muss aber weiterhin der "Fernwanderweg" genutzt werden.

Von Ende 2027 an profitieren Reisende von deutlich kürzeren Wegen dank einer direkten Verbindung zwischen Innenstadt und altem Kopfbahnhof. Dann soll es durch den sanierten Bonatzbau über das Dach des künftigen Hauptbahnhofs gehen. 2028 sollen die Läden und Serviceeinrichtungen in dem historischen Empfangsgebäude wieder öffnen.