[Kissigs Nebenwerte-Analyse] Nemetschek: KI verändert die Bauindustrie grundlegend – und wird zum nächsten Wachstumsmotor
Im Magazin "Der Nebenwerte Investor" von Traderfox finden sich regelmäßig Analysen von mir zu deutschen Nebenwerten. Das Magazin ist kostenpflichtig und wer dieses oder eine der weiteren Börsenzeitschriften von Traderfox bestellen möchte, gelangt hier zur Übersicht. Mehrwert für die Leser meines Blogs: Nach Erscheinen des Magazins darf ich meine Nebenwerte-Analysen dann auch hier veröffentlichen.
Artikel aus "Der Nebenwerte Investor" Ausgabe 24/2026 vom 05.11.2026
Aktien in dieser Ausgabe: GFT Technologies, Ionos, Nemetschek