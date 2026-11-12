TKMS sackt binnen einer Woche um 9,88 % ab

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die TKMS Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -13,12 % hinnehmen.

Der Handelsumsatz bei TKMS erreicht bereits das 2,1-Fache des gesamten Vortags. Auf Wochensicht büßt die Aktie 9,88 % ein. Ein konkreter Auslöser für den heutigen Rückgang ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um -9,88 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,65 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TKMS auf +16,63 %.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,44 %. Leonardo notiert im Plus, mit +0,06 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,27 %. Huntington Ingalls Industries legt um +0,46 % zu

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,90 Mrd. € wert.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,88 % 1 Monat +2,65 % 3 Monate -13,12 % 1 Jahr +7,42 %

Stand: 12.11.2026, 11:51 Uhr

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.