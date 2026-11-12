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    Secunet Security Networks: Margendruck treibt Aktie ins Minus

    Gegenwind

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    Die Aktie von Secunet Security Networks bricht um 13,43 % ein, während der Handelsumsatz bereits das 7,6-Fache des gesamten Vortags erreicht.

    Gegenwind - Secunet Security Networks: Margendruck treibt Aktie ins Minus
    Foto: adobe.stock.com

    Investitionen in den Organisationsausbau, Transformationskosten und ein ungünstiger Produktmix belasten die Profitabilität von Secunet Security Networks und setzen die Aktie unter Druck. Dabei wächst der Umsatz im dritten Quartal um 19,5 % auf 135 Millionen Euro, gestützt auf das Behördengeschäft. Auch Fortinet, Palo Alto Networks und Thales geben nach, allerdings deutlich schwächer.

    Secunet Security Networks aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.11.2026

    Obwohl die Secunet Security Networks Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +11,75 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um -14,00 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,02 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Secunet Security Networks +15,97 % gewonnen.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, Thales und Co.

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,55 %. Thales notiert im Minus, mit -0,74 %. Fortinet notiert im Minus, mit -0,88 %. Palo Alto Networks verliert -0,85 %

    Sicherheitsgeschäft wächst, Gewinn steht wegen Investitionen unter Druck


    Die hohe Nachfrage nach IT-Sicherheitslösungen für Behörden und Verteidigung sorgt bei secunet für steigende Umsätze, während Investitionen in den Ausbau der Organisation auf die Profitabilität drücken. In den ersten neun Monaten 2026 erhöhte sich …

    secunet Security Networks AG: Transformation belastet kurzfristige Margen; HALTE


    secunet erzielte im dritten Quartal ein starkes Umsatzwachstum von 19,5 % und übertraf damit den Konsens, während das Ergebnis aufgrund eines ungünstigen Produktmix und von Transformationskosten rückläufig war.

    Secunet zehrt weiter von Behördengeschäft - Investitionen schmälern Ergebnis


    Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet profitiert weiter vom gut laufenden Geschäft mit der IT-Ausstattung von Behörden. Der Umsatz zog im dritten Quartal insgesamt um fast ein Fünftel auf 135 Millionen Euro an, wie das im SDax notierte Unternehmen …

    Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

    Secunet Security Networks (ISIN DE0007276503) zählt zu Deutschlands führenden IT-Sicherheitsanbietern, vor allem für Behörden und kritische Infrastrukturen. Kernangebote sind die SINA-Produktfamilie für sichere Kommunikation, Cloud-Sicherheit, Biometrie und Beratung. Konkurrenten sind Rohde & Schwarz Cybersecurity, genua und Thales. Differenzierungsmerkmale: BSI-zugelassene SINA-Lösungen, Hochsicherheitskompetenz und enge Behördenbeziehungen.

    Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Mrd. € wert.

    Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,00 %
    1 Monat -19,02 %
    3 Monate +11,75 %
    1 Jahr +27,37 %
    Stand: 12.11.2026, 11:51 Uhr

    Die Aktie von Secunet Security Networks erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 16,90 %. Über 5 Jahre lag sie bei -13,56 %, über 10 Jahre bei 20,88 %.

    Secunet Security Networks Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Secunet Security Networks Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Secunet Security Networks Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Secunet Security Networks

    -15,99 %
    -18,40 %
    -23,16 %
    +6,03 %
    +20,85 %
    +38,96 %
    -63,96 %
    +480,39 %
    +820,56 %
    ISIN:DE0007276503WKN:727650
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