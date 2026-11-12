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    Ottobock rutscht trotz Gewinnanstiegs auf ein neues 52-Wochen-Tief

    Unter Druck

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    Ottobock verliert 7,83 %, nachdem die Aktie im Tagesverlauf zwischenzeitlich noch 3,70 % im Plus liegt.

    Unter Druck - Ottobock rutscht trotz Gewinnanstiegs auf ein neues 52-Wochen-Tief
    Foto: Ottobock SE & Co. KGaA

    Trotz eines schwierigen Marktumfelds steigert Ottobock im dritten Quartal Umsatz und Ergebnisse. Die Aktie des Prothesenherstellers sackt dennoch auf ein neues 52-Wochen-Tief ab. Der Handel ist rege: Der Umsatz erreicht bereits das 6,1-Fache des gesamten Vortags.

    Ottobock Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 12.11.2026

    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Ottobock damit auf -25,81 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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    Allein seit letzter Woche ist die Ottobock Aktie damit um -10,97 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,57 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Ottobock auf -33,74 %.

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    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Ottobock?

    Stryker, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,22 %.

    Informationen zur Ottobock Aktie

    Es gibt 64 Mio. Ottobock Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,79 Mrd. € wert.

    Ottobock steigert Gewinn trotz schwierigem Markt - Aktie verliert


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    JEFFERIES stuft Ottobock auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach Zahlen mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Henrik Paganetty attestierte dem Prothesenhersteller am Donnerstag ein gutes drittes Quartal. Der Endverbraucherbereich sei …

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    Ottobock Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,97 %
    1 Monat -18,57 %
    3 Monate -25,81 %
    1 Jahr -36,87 %
    Stand: 12.11.2026, 11:52 Uhr

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    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Ottobock

    -8,25 %
    -10,97 %
    -18,57 %
    -25,81 %
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    -37,17 %
    ISIN:DE000BCK2223WKN:BCK222
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