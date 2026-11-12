Ottobock rutscht trotz Gewinnanstiegs auf ein neues 52-Wochen-Tief

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Ottobock damit auf -25,81 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Trotz eines schwierigen Marktumfelds steigert Ottobock im dritten Quartal Umsatz und Ergebnisse. Die Aktie des Prothesenherstellers sackt dennoch auf ein neues 52-Wochen-Tief ab. Der Handel ist rege: Der Umsatz erreicht bereits das 6,1-Fache des gesamten Vortags.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Ottobock Aktie damit um -10,97 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,57 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Ottobock auf -33,74 %.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Ottobock?

Stryker, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,22 %.

Informationen zur Ottobock Aktie

Es gibt 64 Mio. Ottobock Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,79 Mrd. € wert.

Der Prothesenhersteller Ottobock hat auch im dritten Quartal Umsatz und Ergebnisse steigern können. "Wir sind erneut stärker gewachsen als der Markt und haben trotz einer hohen Vergleichsbasis im Vorjahr ein solides Wachstum erzielt", sagte …

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach Zahlen mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Henrik Paganetty attestierte dem Prothesenhersteller am Donnerstag ein gutes drittes Quartal. Der Endverbraucherbereich sei …

Gute Stimmung am deutschen Aktienmarkt: Der Dax stieg am Donnerstag im frühen Handel um 1,2 Prozent auf 26.998,32 Punkte auf ein Rekordhoch und blieb damit nur einen Hauch unter der viel beachteten Marke von 27.000 Punkten. Der MDax gewann 0,1 …

Ottobock Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,97 % 1 Monat -18,57 % 3 Monate -25,81 % 1 Jahr -36,87 %

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Stand: 12.11.2026, 11:52 Uhr

Ob die Ottobock Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ottobock Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.