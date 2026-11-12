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    CoreWeave Registered (A) knickt um 6,25 % ein, HSBC bleibt skeptisch

    Das bewegt die Anleger

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    Die CoreWeave-Aktie verliert 6,25 %, nachdem sie zwischenzeitlich bereits um 8,26 % nachgegeben hat.

    Das bewegt die Anleger - CoreWeave Registered (A) knickt um 6,25 % ein, HSBC bleibt skeptisch
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    HSBC bleibt bei CoreWeave skeptisch und sieht für die Aktie rund 20 Prozent Abwärtspotenzial. Dabei übertrifft der Konzern im dritten Quartal die eigene Prognose klar und wirbt mit kräftig steigenden Preisen. Der Kursrückgang folgt auf einen Sprung der Aktie um 25 Prozent.

    CoreWeave Registered (A) Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 12.11.2026

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von CoreWeave Registered (A) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -43,05 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoreWeave Registered (A) Aktie damit um +21,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,88 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von CoreWeave Registered (A) -18,03 % verloren.

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    🔍 wallstreetONLINE-Community zur CoreWeave Registered (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die technische Erholung der CoreWeave-Aktie von gut 40 auf rund 60 US-Dollar. Diskutiert werden die Stabilisierung über 53–56 Dollar, Potenzial bis 63 Dollar und das Risiko erneuter Rücksetzer. Fundamental stehen 168 % Umsatzwachstum, ein Auftragsbestand von 132,5 Milliarden Dollar und eine erhöhte Jahresprognose steigenden Verlusten, hoher Verschuldung und enormem Kapitalbedarf gegenüber.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber CoreWeave Registered (A) eingestellt.

    Zur CoreWeave Registered (A) Diskussion

    CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +21,50 %
    1 Monat -30,88 %
    3 Monate -43,05 %
    1 Jahr -34,76 %
    Stand: 12.11.2026, 11:53 Uhr

    Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

    Es gibt 459 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,60 Mrd. € wert.

    CoreWeave Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die CoreWeave Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoreWeave Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    CoreWeave Registered (A)

    -6,71 %
    +21,90 %
    -30,65 %
    -42,86 %
    -34,54 %
    -32,66 %
    ISIN:US21873S1087WKN:A413X6
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