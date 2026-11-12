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    Windparkbetreiber PNE wächst weiter - Aktie legt zu

    ROUNDUP

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • PNE steigerte Umsatz und operatives Ergebnis deutlich
    • PNE verkaufte Projekte mit 361 Megawatt Leistung
    • PNE bestätigt die gekappte Prognose trotz Verzögerungen
    ROUNDUP - Windparkbetreiber PNE wächst weiter - Aktie legt zu
    Foto: PNE AG

    CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der Wind- und Solarparkbetreiber PNE hat trotz schwieriger Rahmenbedingungen Umsatz und operatives Ergebnis in den ersten neun Monaten 2026 gesteigert. Das Unternehmen verkaufte Windenergie- und Photovoltaikprojekte mit einer Gesamtleistung von rund 361 Megawatt, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Cuxhaven mitteilte. Der Erlös kletterte in den ersten drei Quartalen bis Ende September im Jahresvergleich um knapp sechs Prozent auf 150,7 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich deutlich von 26,6 auf 43,9 Millionen Euro.

    Die Aktien gehörten mit einem Kursgewinn von 5,5 Prozent auf 5,23 Euro zu den Top-Werten im SDax . Für das laufende Jahr steht aber immer noch ein Kursverlust von rund 48 Prozent zu Buche. Allein seit Anfang August waren die Papiere nach Spekulationen über eine schwierige Suche nach einem Käufer und nach einer Gewinnwarnung des Unternehmens um bis zu 53 Prozent eingebrochen.

    Unter dem Strich konnte das Unternehmen im Berichtszeitraum den Verlust reduzieren. Die erst jüngst gekappte Gewinnprognose für das laufende Jahr wegen Verschiebungen einzelner Projekte in diesem Jahr bestätigte der Konzern. Die ursprünglich für 2026 vorgesehenen Ergebnisbeiträge würden teilweise erst 2027 realisiert, hatten die Cuxhavener bereits Mitte Oktober mitgeteilt. Gleichzeitig will PNE einige für den Verkauf geplante Windparks behalten./mne/mis

    PNE

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PNE Aktie

    Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,94 % und einem Kurs von 5,27 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PNE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    PNE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4100 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +131,21 %/+34,87 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu PNE - A0JBPG - DE000A0JBPG2

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die als stark bewerteten Q3-Zahlen von PNE und die bislang als unzureichend empfundene Kursreaktion. Diskutiert werden Übernahmespekulationen, vermutete Verkäufe von Union Investment als Kursbremse und die Hoffnung auf Kurse über 6 Euro. Daneben stehen Liquidität, verschobene Projektverkäufe, Refinanzierungen 2027 sowie die Bewertung stiller Reserven und deren Bedeutung für die maßgebliche Eigenkapitalquote im Fokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber PNE eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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