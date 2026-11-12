Windparkbetreiber PNE wächst weiter - Aktie legt zu
ROUNDUP
- PNE steigerte Umsatz und operatives Ergebnis deutlich
- PNE verkaufte Projekte mit 361 Megawatt Leistung
- PNE bestätigt die gekappte Prognose trotz Verzögerungen
CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der Wind- und Solarparkbetreiber PNE hat trotz schwieriger Rahmenbedingungen Umsatz und operatives Ergebnis in den ersten neun Monaten 2026 gesteigert. Das Unternehmen verkaufte Windenergie- und Photovoltaikprojekte mit einer Gesamtleistung von rund 361 Megawatt, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Cuxhaven mitteilte. Der Erlös kletterte in den ersten drei Quartalen bis Ende September im Jahresvergleich um knapp sechs Prozent auf 150,7 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich deutlich von 26,6 auf 43,9 Millionen Euro.
Die Aktien gehörten mit einem Kursgewinn von 5,5 Prozent auf 5,23 Euro zu den Top-Werten im SDax . Für das laufende Jahr steht aber immer noch ein Kursverlust von rund 48 Prozent zu Buche. Allein seit Anfang August waren die Papiere nach Spekulationen über eine schwierige Suche nach einem Käufer und nach einer Gewinnwarnung des Unternehmens um bis zu 53 Prozent eingebrochen.
Unter dem Strich konnte das Unternehmen im Berichtszeitraum den Verlust reduzieren. Die erst jüngst gekappte Gewinnprognose für das laufende Jahr wegen Verschiebungen einzelner Projekte in diesem Jahr bestätigte der Konzern. Die ursprünglich für 2026 vorgesehenen Ergebnisbeiträge würden teilweise erst 2027 realisiert, hatten die Cuxhavener bereits Mitte Oktober mitgeteilt. Gleichzeitig will PNE einige für den Verkauf geplante Windparks behalten./mne/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PNE Aktie
Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,94 % und einem Kurs von 5,27 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PNE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
PNE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4100 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +131,21 %/+34,87 % bedeutet.
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Community Beiträge zu PNE - A0JBPG - DE000A0JBPG2
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Starke Zahlen von PNE👍! Jetzt wäre es allerdings schön, wenn der Markt diese Leistung auch einmal entsprechend honoriert. Bei negativen Meldungen geht es oft direkt 20 % nach unten, bei guten Nachrichten dagegen nur 2 bis 3 % nach oben. Auf Dauer passt dieses Chancen-Risiko-Verhältnis in der Bewertung nicht zusammen . Schöne wäre, wenn wir heute die >6€ hier sehen!!!
Nein. Der Unterschied ist die Differenz zwischen den Herstellkosten und den Verkaufspreis der im Eigenbestand gehaltenen Anlagen. Da kein Verkauf stattfindet, wird der Verkaufspreis (nach Marktlage) angenommen und dann abgeschrieben. Mit den kürzlich mitgeteilten Übernahmen in den Eigenbestand dürfte dieser Betrag trotz der Abschreibungen wohl erstmal steigen.
Und wie stabil ist die Bewertung dieser stillen Reserven? Soll das die Projektpipeline sein?