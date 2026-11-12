Ukrainischer Drohnenhersteller Uforce wirbt Millionen ein

LONDON/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das ukrainisch-britische Rüstungs-Start-Up UForce hat 700 Millionen Dollar bei westlichen Investoren für den Ausbau seiner Drohnenproduktion eingeworben. Zu den Geldgebern zählen unter anderem der staatliche britische National Wealth Fund (NWF), der US-ukrainische Wiederaufbaufonds, und die von dem deutschen Unternehmer Klaus Hommels gegründete Schweizer Risikokapitalgesellschaft Lakestar, wie das Unternehmen mitteilte.

Uforce stellt Luft-, See- und Landdrohnen her, nach Unternehmensangaben haben die Luftdrohnen im Ukraine-Krieg mittlerweile 330.000 Einsätze geflogen. UForce wurde 2025 gegründet, hat seinen Hauptsitz in London und ist eine Mitgliedsfirma der Drohnenallianz von EU und Ukraine.