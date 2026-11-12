Secunet verlieren 13 Prozent - Quartalsgewinn eingebrochen
AKTIE IM FOKUS
- Secunet verfehlt Erwartungen, Aktie fällt 13 Prozent
- Umsatz wächst, Gewinn und Nettoergebnis brechen ein
- Secunet hält trotz Gewinnrückgang an Jahreszielen fest
FRANKFURT (dpa-AFX) - Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet hat am Donnerstag mit seinen aktuellen Geschäftszahlen die hohen Erwartungen der Anleger an der Börse verfehlt. Mit einem Kursrutsch von 13 Prozent auf 203 Euro belegten sie den letzten Platz im Nebenwerte-Index SDax und markierten ein Tief seit knapp zwei Monaten. Als Unterstützung erwies sich zunächst die als mittel- bis langfristiger Trendindikator geltende 100-Tage-Linie.
Secunet steigerte zwar seinen Quartalsumsatz um fast ein Fünftel und übertraf damit laut MWB-Analyst Alexander Zienkowicz die Konsensschätzung. Doch der Gewinn vor Zinsen und Steuern sackte um gut 19 Prozent ab und das Nettoergebnis um 21 Prozent. Die Transformation des Unternehmens, die er grundsätzlich positiv sehe, belaste kurzfristig die Profitabilität, kommentierte der Experte.
Zudem brach der schwankungsanfällige Auftragseingang im vergangenen Quartal um knapp ein Drittel ein. Auf Neunmonatssicht liegt Secunet bei den Bestellungen aber noch komfortabel im Plus. Zienkowicz betonte zudem die auch im Oktober robuste Auftragsdynamik, welche die Wachstumsaussichten untermauere.
Secunet selbst verwies auf gezielte Investitionen ins künftige Wachstum und sieht den Ergebnisrückgang als temporär an. Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen.
Mit dem aktuellen Kursrutsch ist das Jahresplus auf 9,5 Prozent geschmolzen. Im September und bis in den Oktober hinein hatte das Papier stark von der Hoffnung auf ein rasantes Nachfragewachstum nach IT-Sicherheit profitiert. Der Grund dafür waren Sorgen, dass KI-Anwendungen klassische Sicherheitsmaßnahmen überwinden können. In diesem Zuge war der Kurs bis auf 268 Euro hochgeschnellt./gl/ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie
Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,86 % und einem Kurs von 202 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 254,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +25,43 %/+28,40 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Secunet Security Networks - 727650 - DE0007276503
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Folge_mir: In der Tat, dieser Faktor war schon immer dominant: "... geführt wie eine Behörde."
Vier strategische Meldungen in 16 Tagen. Wer da noch von Zufall spricht, glaubt auch an spontane Großprojekte im Behördenumfeld.
ServiceNow. SINA Cloud as a Service. NVIDIA/Red Hat/deepset. FTAPI.
Jede einzelne Meldung wäre für sich interessant. Zusammengenommen entsteht jedoch ein anderes Bild:
Secunet baut offensichtlich nicht einfach neue Produkte. Secunet baut eine souveräne Betriebsplattform für Behörden, KRITIS und regulierte Unternehmen.
Zuerst die Infrastruktur.
Dann die Plattform.
Danach die KI.
Anschließend die Anwendungen.
Das wirkt weniger wie klassische Pressearbeit und mehr wie das kontrollierte Ausrollen einer strategischen Roadmap.
Interessant ist dabei, dass die meisten Marktteilnehmer noch immer auf das nächste Quartal, den nächsten Auftrag oder die nächste EBIT-Zahl schauen. Die eigentliche Frage lautet jedoch:
Was passiert, wenn sich Secunet vom Projektlieferanten zum Plattformbetreiber entwickelt?
Plattformen schaffen Ökosysteme.
Ökosysteme schaffen Bindung.
Und Bindung schafft in der Regel stabilere und besser planbare Erlöse.
Natürlich beweisen Pressemitteilungen noch keinen wirtschaftlichen Erfolg. Partnerschaften sind schnell verkündet, operative Skalierung ist deutlich schwieriger. Genau deshalb sollte man die Meldungen weder euphorisch feiern noch als belanglose PR abtun.
Was allerdings genauso zur Wahrheit gehört:
Selbst wenn die Strategie aufgeht, dürfte sich das nicht in wenigen Quartalen vollständig monetarisieren.
Behördenmärkte, KRITIS-Projekte und VS-Umfelder sind bekannt für lange Entscheidungs-, Zulassungs- und Rolloutphasen. Der Aufbau eines tragfähigen Cloud- und Plattformgeschäfts erfolgt in Jahren, nicht in Monaten.
Wer hier auf den schnellen Ergebnissprung wartet, könnte enttäuscht werden.
Wer dagegen verstehen will, wo secunet in drei, fünf oder sieben Jahren stehen könnte, sollte die aktuelle Nachrichtenfolge aufmerksam beobachten.
Denn eines fällt schwer zu übersehen:
Innerhalb weniger Wochen werden Cloud, KI, Souveränität, VS-Umfeld, Partnerökosysteme und konkrete Anwendungen immer wieder miteinander verknüpft.
Für mich sieht das eher nach der Vorbereitung einer langfristigen Wachstumsphase aus als nach einer zufälligen Ansammlung von Pressemeldungen.
Ob daraus am Ende ein großer wirtschaftlicher Erfolg wird, ist heute noch offen. Dass hier gerade strategisch etwas Größeres aufgebaut wird, wird jedoch zunehmend schwer zu übersehen.
Hier positioniert sich secunet erstmals als VS-konformer KI-Cloud-Anbieter. Das Unternehmen wird nicht nur Sicherheitsprodukte liefern, sondern die Plattform selbst betreiben. Die Meldung spricht ausdrücklich davon, dass der Service künftig über die eigene "secunet cloud" in deutschen Rechenzentren angeboten werden soll. https://www.secunet.com/ueber-uns/news-termine/artikel/meilenstein-fuer-digitale-souveraenitaet-secunet-red-hat-und-deepset-stellen-ki-angebot-fuer-verschlusssachen-auf-basis-von-nvidia-technologien-vor
Das ist grundsätzlich attraktiver als einmalige Hardwareverkäufe, weil daraus wiederkehrende Cloud-Umsätze entstehen können.