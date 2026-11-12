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    Secunet verlieren 13 Prozent - Quartalsgewinn eingebrochen

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Secunet verfehlt Erwartungen, Aktie fällt 13 Prozent
    • Umsatz wächst, Gewinn und Nettoergebnis brechen ein
    • Secunet hält trotz Gewinnrückgang an Jahreszielen fest
    AKTIE IM FOKUS - Secunet verlieren 13 Prozent - Quartalsgewinn eingebrochen
    Foto: adobe.stock.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet hat am Donnerstag mit seinen aktuellen Geschäftszahlen die hohen Erwartungen der Anleger an der Börse verfehlt. Mit einem Kursrutsch von 13 Prozent auf 203 Euro belegten sie den letzten Platz im Nebenwerte-Index SDax und markierten ein Tief seit knapp zwei Monaten. Als Unterstützung erwies sich zunächst die als mittel- bis langfristiger Trendindikator geltende 100-Tage-Linie.

    Secunet steigerte zwar seinen Quartalsumsatz um fast ein Fünftel und übertraf damit laut MWB-Analyst Alexander Zienkowicz die Konsensschätzung. Doch der Gewinn vor Zinsen und Steuern sackte um gut 19 Prozent ab und das Nettoergebnis um 21 Prozent. Die Transformation des Unternehmens, die er grundsätzlich positiv sehe, belaste kurzfristig die Profitabilität, kommentierte der Experte.

    Zudem brach der schwankungsanfällige Auftragseingang im vergangenen Quartal um knapp ein Drittel ein. Auf Neunmonatssicht liegt Secunet bei den Bestellungen aber noch komfortabel im Plus. Zienkowicz betonte zudem die auch im Oktober robuste Auftragsdynamik, welche die Wachstumsaussichten untermauere.

    Secunet selbst verwies auf gezielte Investitionen ins künftige Wachstum und sieht den Ergebnisrückgang als temporär an. Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen.

    Mit dem aktuellen Kursrutsch ist das Jahresplus auf 9,5 Prozent geschmolzen. Im September und bis in den Oktober hinein hatte das Papier stark von der Hoffnung auf ein rasantes Nachfragewachstum nach IT-Sicherheit profitiert. Der Grund dafür waren Sorgen, dass KI-Anwendungen klassische Sicherheitsmaßnahmen überwinden können. In diesem Zuge war der Kurs bis auf 268 Euro hochgeschnellt./gl/ajx/mis

    Secunet Security Networks

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    ISIN:DE0007276503WKN:727650
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie

    Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,86 % und einem Kurs von 202 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 254,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +25,43 %/+28,40 % bedeutet.





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