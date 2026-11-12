Coherent verliert auf Monatssicht 27,01 %

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Coherent Verluste von -30,73 % hinnehmen.

Auf Monatssicht büßt Coherent 27,01 % an Wert ein. Trotz des heutigen Rückgangs bleibt auf Wochensicht ein Plus von 14,61 %. Einen konkreten Auslöser für den Tagesverlust gibt es nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coherent Aktie damit um +14,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,01 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Coherent +28,50 % gewonnen.

Während Coherent deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der States 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,39 %. Damit gehört Coherent heute zu den auffälligeren Werten.

Die Aktie von Coherent erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 89,14 %. Über 5 Jahre lag sie bei 30,74 %.

Coherent Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,61 % 1 Monat -27,01 % 3 Monate -30,73 % 1 Jahr +50,15 %

Informationen zur Coherent Aktie

Stand: 12.11.2026, 12:00 Uhr

Coherent ist ein führender Anbieter von Lasertechnologie, bekannt für innovative Lösungen in der Materialbearbeitung und Messtechnik. Mit starker Marktstellung konkurriert es mit IPG Photonics und Trumpf. Die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Es gibt 197 Mio. Coherent Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,98 Mrd.EUR € wert.

Coherent Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Coherent Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Coherent Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.