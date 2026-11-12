Werfen startet im Rahmen seiner Feierlichkeiten zum 60-jährigen Jubiläum eine Kampagne, um Fachkräften im Gesundheitswesen und Laboren zu danken

Anhand des Kurzfilms „Thank You", in dem echte Patienten zu Wort kommen, macht die Kampagne auf die Bedeutung der In-vitro-Diagnostik (IVD) aufmerksam, die weltweit bei 70 % aller medizinischen Entscheidungen eine zentrale Rolle spielt und für das Überleben sowie die Lebensqualität der Patienten von entscheidender Bedeutung ist

Die Markteinführung fällt mit dem 60-jährigen Firmenjubiläum zusammen und krönt damit einen sechs Jahrzehnte währenden Weg zur internationalen Marktführerschaft in den fünf klinischen Bereichen der Spezialdiagnostik.

BARCELONA, Spanien, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- Die In-vitro-Diagnostik (IVD) spielt eine entscheidende Rolle bei lebensrettenden klinischen Entscheidungen. Als Zeichen der Wertschätzung und des Dankes gegenüber den Fachkräften im Gesundheitswesen und den Laborteams, die dies tagtäglich ermöglichen, hat Werfen die Initiative „Thank You" ins Leben gerufen. Diese anlässlich des 60-jährigen Firmenjubiläums gestartete Kampagne ist die erste Unternehmensmarkenkampagne des Unternehmens, die sich ganz auf dessen Ziel konzentriert, die Patientenversorgung durch die Bereitstellung vertrauenswürdiger und innovativer Spezialdiagnostik voranzubringen.

Derzeit beeinflusst die In-vitro-Diagnostik weltweit rund 70 % aller klinischen Entscheidungen, von der Bestätigung der Kompatibilität bei einer Nierentransplantation über die Erkennung chronischer Krankheiten bis hin zur Überwachung von Patienten während hochkomplexer Herzoperationen. Diese analytische Arbeit findet jedoch größtenteils im Hintergrund statt.

Das zentrale Element der Kampagne ist ein dokumentarischer Kurzfilm, der unter https://www.werfen.com/thankyou verfügbar ist. Werfen möchte damit die direkten Auswirkungen zuverlässiger und zeitnaher Daten zum Zeitpunkt der Diagnose und im kontinuierlichen Management von Krankheiten und der Lebensqualität der Menschen hervorheben, wobei der Fokus auf Verbesserung der Patientenergebnisse durch diagnostische Präzision liegt.

Die Stimme der Patienten und die wahre Bedeutung der Diagnostik

Im Rahmen der Kampagne werden Erfahrungsberichte von echten Patienten gesammelt, die komplexe medizinische Behandlungsabläufe durchlaufen haben. In ihren Geschichten drücken die Patienten ihre Dankbarkeit gegenüber den medizinischen Fachkräften aus, die ihre Untersuchungsergebnisse ausgewertet und die notwendigen Klarheit geschaffen haben, um den geeigneten therapeutischen Weg zur Behandlung ihrer Erkrankung festzulegen.