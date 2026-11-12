Ströer wächst im dritten Quartal dank digitaler Außenwerbung
- Umsatz stieg gut vier Prozent auf 513 Millionen Euro
- Bereinigtes Ebitda stagnierte bei 147,8 Millionen Euro
- Gewinn sank um 23 Prozent auf 23 Millionen Euro
(Korrigiert wird der Vorjahreswert beim Periodenergebnis im 1. Absatz, er lag bei 29,9 Millionen Euro. Damit ergibt sich zum aktuellen Wert von 23,0 Millionen Euro ein Rückgang um rund 23 Prozent und keine rpt keine Stagnation.)
KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer hat im dritten Quartal vor allem dank digitaler Außenwerbung zugelegt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut vier Prozent auf 513 Millionen Euro, wie das im MDax der mittelgroßen Werte notierte Unternehmen am Donnerstag in Köln mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stagnierte fast bei 147,8 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Ströer 23 Millionen Euro und damit rund 23 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Beim operativen Gewinn übertraf der Werbevermarkter die Erwartungen der Analysten, beim Umsatz verfehlte er sie.
Außerdem bestätigte Ströer die Jahresprognose und rechnet im laufenden vierten Quartal mit einer anhaltend positiven Geschäftsentwicklung. Für 2026 stellt das Management weiterhin ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Analysten trauen dem Werbevermarkter im Schnitt rund 5 Prozent zu. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird zum Vorjahr noch immer eine "weitgehend stabile" Entwicklung erwartet. Hier rechnen die Fachleute durchschnittlich mit 636,2 Millionen Euro nach 625,9 Millionen ein Jahr zuvor./niw/jha/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 31.166 auf Ariva Indikation (12. November 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Stroeer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1700 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -5,08 %/+33,40 % bedeutet.
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Ob ich daneben liege, kann ich noch nicht beurteilen - bisher bin ich allerdings sehr zufrieden. Klar hat man sich mehr Einblick ins Geschäft gewünscht, aber der CEO hat getan, was er bisher immer gemacht hat, er lässt sich nicht in die Karten schauen - Er zeigt nur die Karten, die er offenlegen muss. Ich beschäftige mich seit etwa einem Jahr aktiv mit Ströer und bin seit Anfang des Jahres auch investiert - mein Durchschnittskurs liegt unter 35 zzgl. Dividende 2026. Ich halte Ströer für ein gutes Invest, gerade weil soviele vernetzte Einnahmen generiert werden können (Ströer-Statista-T-online-Asambeaty etc.) und der viel wichtigere Ansatz, die Umsätze werden steigen bei fallenden Ausgaben, somit ein höherer Gewinn. Da sind noch nicht einmal die Kooperationen mit RTL und Telekom berücksichtigt. Perspektivisch erwarte ich zukünftig, wer in Deutschland Werbung schalten will, kommt an diesem Netzwerk nicht vorbei - denn die Deutsche Telekom ist z.b. auch noch Minderheitsaktionär bei Ströer, nur mal als Einwurf.
@Der Tscheche, danke für die Blumen. Ja ich bin mittlerweile sehr von dem Geschäftsansatz überzeugt und seid Februar 2026 extrem bullisch eingestellt. Meine persönliche Einschätzung, Ströer hat das Rückkaufprogramm aufgelegt um den Aktienkurs nicht unter 33-34 fallen zu lassen, weil die Aktienpakete von den Gründern sicherlich als Sicherheiten hinterlegt sind und tiefere Kurse weitere Sicherheiten erfordert hätten. Seit dem Übernahmegerücht, was es auch bleiben wird, durfte es kein Aktienrückkaufprogramm geben und musste formal gestoppt werden. Am Ende umfasst das Volumen des Aktienrückkaufprogramms genau die 50 cent je Aktie, die es 2026 weniger gibt als 2025 mit den 2,35€. Sprich für den Langzeitanleger erhöht dieses Aktienrückkaufprogramm den zukünftigen Gewinn je einzelner Aktie. Auch diese 1,85€ ist für mich der Wert, den die Stiftungskonstellation braucht um ihre laufenden Kosten und Rücklagen für den fiktiven Erbfall zu decken. Da Müller die Stiftung 2021 gegründet hat, wird dieser simulierte Erbfall vom Finanzamt 2051 durchgeführt und die Stiftung muss zu diesem Zeitpunkt die Erbschaftsteuer bezahlen.
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-05/68538561-kreise-blackstone-zieht-sich-bei-gebot-fuer-stroeer-zurueck-kurs-sackt-ab-016.htm
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Private-Equity-Gesellschaft Blackstone ist Kreisen zufolge nicht mehr an einer möglichen Übernahme des deutschen Werbungs- und Medienkonzerns Ströer interessiert. Blackstone habe sich aus einer Investorengruppe um I Squared zurückgezogen, die eine Übernahme von Ströer geprüft habe, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ströer-Aktien sackten daraufhin um bis zu 10 Prozent auf 34,70 Euro ab.
Einem Bloomberg-Bericht von Anfang Mai zufolge erwog das I-Squared-Konsortium, ein Gebot in Höhe von rund 2,5 Milliarden Euro für Ströer abzugeben. Eine Aktie des Unternehmens wäre dabei mit etwa 45 Euro pro Aktie bewertet worden. I Squared überlege nun den nächsten Schritt, hieß es in dem Bloomberg-Bericht vom Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Beratungen dauerten an, und es sei nicht sicher, ob ein Angebot abgegeben werde.
Vertreter von Blackstone und I Squared lehnten eine Stellungnahme ab. Ströer war für eine Stellungnahme laut Bloomberg zunächst nicht erreichbar./jha/zb