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    Ströer wächst im dritten Quartal dank digitaler Außenwerbung

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    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz stieg gut vier Prozent auf 513 Millionen Euro
    • Bereinigtes Ebitda stagnierte bei 147,8 Millionen Euro
    • Gewinn sank um 23 Prozent auf 23 Millionen Euro
    Ströer wächst im dritten Quartal dank digitaler Außenwerbung
    Foto: Oliver Berg - dpa

    (Korrigiert wird der Vorjahreswert beim Periodenergebnis im 1. Absatz, er lag bei 29,9 Millionen Euro. Damit ergibt sich zum aktuellen Wert von 23,0 Millionen Euro ein Rückgang um rund 23 Prozent und keine rpt keine Stagnation.)

    KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer hat im dritten Quartal vor allem dank digitaler Außenwerbung zugelegt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut vier Prozent auf 513 Millionen Euro, wie das im MDax der mittelgroßen Werte notierte Unternehmen am Donnerstag in Köln mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stagnierte fast bei 147,8 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Ströer 23 Millionen Euro und damit rund 23 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Beim operativen Gewinn übertraf der Werbevermarkter die Erwartungen der Analysten, beim Umsatz verfehlte er sie.

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    Außerdem bestätigte Ströer die Jahresprognose und rechnet im laufenden vierten Quartal mit einer anhaltend positiven Geschäftsentwicklung. Für 2026 stellt das Management weiterhin ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Analysten trauen dem Werbevermarkter im Schnitt rund 5 Prozent zu. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird zum Vorjahr noch immer eine "weitgehend stabile" Entwicklung erwartet. Hier rechnen die Fachleute durchschnittlich mit 636,2 Millionen Euro nach 625,9 Millionen ein Jahr zuvor./niw/jha/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 31.166 auf Ariva Indikation (12. November 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Stroeer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1700 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -5,08 %/+33,40 % bedeutet.





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