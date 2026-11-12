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    33 % mehr Power: AMD macht Nvidia Konkurrenz

    Neue Chipgeneration

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    Supermicro bringt neue KI-Server auf den Markt. Gemeinsam mit AMD will der Konzern Rechenzentren auf ein neues Leistungsniveau heben.

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    Neue Chipgeneration - 33 % mehr Power: AMD macht Nvidia Konkurrenz
    Foto: Ralf Hirschberger - dpa-Zentralbild/dpa

    Supermicro bringt seine neue Servergeneration mit AMD-Prozessoren auf den Markt. Die Systeme versprechen deutlich mehr Rechenleistung für KI und Cloud. An der Börse fallen die Reaktionen unterschiedlich aus. Die Supermicro-Aktie verliert im vorbörslichen Handel 5,23 Prozent auf 28,84 US-Dollar. AMD gewinnt dagegen 3,56 Prozent und steigt auf 572,60 US-Dollar.

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    Supermicro baut damit seine Position im Geschäft mit KI-Infrastruktur weiter aus. Die neuen Server könnten dem Unternehmen Zugang zu einem wichtigen Wachstumsmarkt verschaffen. Nach einem Kursplus von 9,5 Prozent am Vortag gibt die Aktie vorbörslich allerdings einen Teil ihrer Gewinne wieder ab.

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    Neue Servergeneration ist startklar

    Supermicro hat mit der Auslieferung seiner neuen H15-Servergeneration begonnen. Die Systeme basieren auf den Prozessoren der 6. Generation der AMD EPYC 9006-Serie, die zuvor unter dem Codenamen "Venice" bekannt waren. Sie richten sich vor allem an Rechenzentren, Cloud-Anbieter und Unternehmen, die ihre Infrastruktur für anspruchsvolle Anwendungen und sogenannte agentische künstliche Intelligenz ausbauen wollen.

    Die neuen Server bieten bis zu 33 Prozent mehr Prozessorkerne und doppelt so viel Datenübertragungskapazität. Damit sollen sie besonders anspruchsvolle KI-Anwendungen beschleunigen. Bei Leistungstests erzielte Supermicro mit den Systemen zudem mehrere Weltrekorde.

    "Mit der Auslieferung des H15-Portfolios bieten Supermicro und AMD ihren Kunden nun einen schnelleren und effizienteren Weg zu einer agentenbasierten KI-Infrastruktur", erklärte Michael McNerney, Marketingchef von Supermicro. Die enge Zusammenarbeit mit AMD ermögliche es, KI-, Cloud- und Unternehmensanwendungen flexibel zu skalieren.

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    AMD und Supermicro setzen auf KI-Rechenzentren

    Das Angebot umfasst mehr als 20 Server- und Speichersysteme. Besonders interessant sind die gemeinsam mit AMD entwickelten Rack-Lösungen Helios und Helion. Während Helios auf AMD-Grafikprozessoren für das Training großer KI-Modelle setzt, nutzt Helion leistungsstarke Prozessoren des Chipkonzerns. Zusammen sollen sie die Verarbeitungsgeschwindigkeit um bis zu 80 Prozent steigern.

    Damit baut AMD seine Position im Wettbewerb mit dem Marktführer Nvidia weiter aus. Mit seinen Instinct-Beschleunigern und EPYC-Prozessoren will der Konzern eine Alternative bieten. Die Zusammenarbeit mit Supermicro könnte AMD helfen, seine Technik schneller bei großen Unternehmenskunden zu etablieren.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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