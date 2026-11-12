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    HR, SWR und SR bündeln Inforadio in vier Bundesländern

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    Für Sie zusammengefasst
    • HR, SWR und SR bündeln werktags ihr Inforadio
    • Ab Januar 2027 läuft es werktags von 9 bis 16 Uhr
    • Morgens und nachmittags bleiben eigene Angebote
    HR, SWR und SR bündeln Inforadio in vier Bundesländern
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT AM MAIN (dpa-AFX) - Drei öffentlich-rechtliche Sender bieten künftig über weite Strecken ein gemeinsames Inforadio an: Das Angebot des Hessischen Rundfunks (HR), Südwestrundfunks (SWR) und Saarländischen Rundfunks (SR) wird vom 4. Januar 2027 an wochentags zwischen 9.00 und 16.00 Uhr in den vier Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Württemberg gesendet. Der Probebetrieb beginnt bereits am kommenden Montag (16. November), wie die Sender mitteilten.

    Ein Inforadio besteht vor allem aus Informationen, Einordnung und Meinungen ohne Musik. Die Marken hr-Info, SWR Aktuell sowie Antenne Saar blieben erhalten, hieß es.

    Die enge Zusammenarbeit hängt mit dem neu ausgerichteten Radioangebot zusammen, das die öffentlich-rechtlichen Sender auch im Zuge von Sparmaßnahmen ausgearbeitet haben. So wird die Zahl der Radioprogramme etwa beim Hessischen Rundfunk bis 2032 von bisher sechs auf drei reduziert. Wellen wie hr-Info sollen im ARD-Verbund fortgeführt werden.

    Eigene Angebote zu bestimmten Zeiten

    SWR und HR hatten bereits seit Frühjahr 2024 am Abend und am Wochenende zusammengearbeitet. Einige Zeiträume werden aber auch künftig getrennt bleiben: Zwischen 6.00 und 9.00 Uhr - das gilt als wichtigste Zeit fürs Radio - sowie zwischen 16.00 bis 19.00 Uhr und für die Nachrichtenblöcke wird es eigene Angebote von HR und SWR geben.

    "Die regionalen Informationen werden wie bisher verlässlich Thema in den jeweiligen Nachrichtensendungen sein", hieß es. Abends ab 19.00 Uhr werden Langformate gesendet, ab 20.00 kommt der ARD-Infoabend, später die ARD-Infonacht.

    Der SR übernimmt für das Inforadio bereits jetzt das SWR-Programm. Er soll weiterhin Langformate für die Infowelle liefern. Die öffentlich-rechtlichen Sender werden über den Rundfunkbeitrag finanziert, den jeder Haushalt in Deutschland bezahlen muss./hus/DP/stk







    Verfasst von dpa-AFX
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