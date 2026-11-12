🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Neuer ID. Tiguan läuft erstmals bei VW in Emden vom Band

    ROUNDUP

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • VW startet in Emden die Fertigung des ID. Tiguan
    • Ab 2027 soll das E-SUV ID.4 und ID.5 ablösen
    • Trotz Sparplänen sieht Lies kein Enddatum für Emden
    ROUNDUP - Neuer ID. Tiguan läuft erstmals bei VW in Emden vom Band
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    EMDEN (dpa-AFX) - Inmitten der Diskussion um die Sparpläne bei Volkswagen hat der Autobauer in seinem Werk im ostfriesischen Emden mit der Fertigung des ID. Tiguan begonnen. Mit dem neuen E-Modell wolle VW an den Erfolg des Verbrenner-Tiguans anknüpfen, sagte VW-Markenchef Thomas Schäfer beim Produktionsstart in dem Werk.

    Die elektrische Variante soll Anfang 2027 die E-Modelle ID.4 und ID.5 ablösen und den Absatz der Marke im volumenstarken SUV-Segment sichern. Der Vorverkauf für das Modell hat in Deutschland und anderen europäischen Ländern bereits begonnen. Laut dem Konzern gibt es seit der Weltpremiere im Oktober bereits mehrere tausend Vorbestellungen für den elektrischen SUV.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    65,33€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 14,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    74,23€
    Basispreis
    0,52
    Ask
    × 13,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Schäfer: VW ist in der Offensive

    Schäfer sagte, der Produktionsstart solle auch ein Signal an Händler und Wettbewerb sein. "Volkswagen ist in der Offensive. Und der ID. Tiguan ist dafür der stärkste Beweis." Seit 2007 wurden mehr als 8,3 Millionen Exemplare des Tiguans gebaut. Die E-Modelle ID.4 und ID.5 kommen seit 2021 zusammen auf mehr als 950.000 Fahrzeuge. Vor mehr als einem Jahr hatte VW angekündigt, sich bei seinen Elektromodellen nach und nach von den Nummern im Namen der ID.-Familie zu verabschieden.

    Der Fertigungsstart kommt für die rund 7.700 Beschäftigten des Emder VW-Werks, in dem nur E-Autos gebaut werden, in einer Zeit großer Ungewissheit. Im Zuge des verschärften Sparkurses bei VW rückte das Werk in den Fokus. Das niedersächsische Werk zählt zu den vier Standorten, für die laut dem Autobauer keine wettbewerbsfähige Folgebelegung gestaffelt ab den Jahren 2031 bis 2034 gewährleistet werden kann. Alternative Verwendungsmöglichkeiten würden geprüft, hieß es.

    Lies: Kein Enddatum für Autobau in Emden

    Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD), der auch im VW-Aufsichtsrat sitzt, zeigte sich überzeugt, dass der ID. Tiguan den Nerv der Zeit treffen und die wachsende Nachfrage nach E-Autos am Markt bedienen werde. Lies machte zugleich der Belegschaft Mut für den Erhalt ihres Standortes. VW baue seit Jahrzehnten erfolgreich Autos in Emden, sagte er. "Es gibt kein Enddatum für die Produktion von Autos in Emden."

    Der vollelektrische Tiguan soll parallel zu den bisherigen Tiguan-Modellen mit Benzin-, Diesel- und Hybrid-Antrieben angeboten werden. Je nach Ausführung soll das Auto mit einer Batterieladung bis zu 600 Kilometer weit fahren können. Neu gestaltet wurde etwa das Cockpit. Dort kehren auch physische Tasten, zum Beispiel zur Bedienung der Klimaanlage, und klassische Bügelgriffe zurück. Der Einstiegspreis liegt bei 42.695 Euro./len/DP/mis

    Volkswagen (VW) Vz

    -0,83 %
    -3,20 %
    +0,76 %
    -8,22 %
    -29,48 %
    -33,92 %
    -62,80 %
    -41,39 %
    +1.418,05 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
    Volkswagen (VW) Vz direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 69,16 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +1,48 %/+73,96 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Bodenbildung der VW-Vorzugsaktie bei 70 Euro und aufkommendes Kaufinteresse. Weitere Themen sind rückläufige Oktober-Zulassungen bei Skoda und Seat sowie Lieferzeiten für den ID.Polo GTI bis 2027. Kritisiert werden Defizite bei Elektromobilität und Digitalisierung sowie die Abhängigkeit von chinesischen Partnern.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Neuer ID. Tiguan läuft erstmals bei VW in Emden vom Band Inmitten der Diskussion um die Sparpläne bei Volkswagen hat der Autobauer in seinem Werk im ostfriesischen Emden mit der Fertigung des ID. Tiguan begonnen. Mit dem neuen E-Modell wolle VW an den Erfolg des Verbrenner-Tiguans anknüpfen, sagte …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     