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    Siemens knapp unter Rekord - Starkes Jahr und höhere Prognose

    AKTIE IM FOKUS 2

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    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens meldet Rekordjahr und hebt Mittelfristziele
    • Siemens-Aktie steigt, verfehlt knapp das Rekordhoch
    • Digitalisierung und KI treiben weiteres Wachstum an
    AKTIE IM FOKUS 2 - Siemens knapp unter Rekord - Starkes Jahr und höhere Prognose
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    (neu: Kurs, Experten und Details)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Rekord-Geschäftsjahr und angehobene Mittelfristziele haben bei Siemens am Donnerstag nicht ganz für eine Kursbestmarke gereicht. Im frühen Handel stiegen die Aktien des Technologiekonzerns bis auf 291,45 Euro und behaupteten zuletzt ein Plus von 2,9 Prozent auf 285,05 Euro. Die bisherige Bestmarke von 291,70 Euro datiert von Ende August. Ihr Jahresplus schraubten die Titel damit auf 19 Prozent hoch - beim Dax sind es knapp 10 Prozent.

    Siemens profitiert weiter von der anhaltenden Digitalisierung. Nach einem Geschäftsjahr mit vielen Bestwerten soll sich das Wachstum noch beschleunigen - auch dank des Boom-Themas Künstliche Intelligenz (KI).

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    Analyst Phil Buller von der US-Bank JPMorgan hob den überraschend starken Auftragseingang hervor. Auch der Ausblick für 2027 und die aufgestockten mittelfristigen Unternehmensziele seien positive Überraschungen.

    Das gute Schlussquartal und die angehobene Prognose dürften die Konsensschätzung für das Ergebnis je Aktie im neuen Geschäftsjahr 2026/27 um einen niedrigen einstelligen Prozentwert steigern, ergänzte Daniela Costa von der US-Investmentbank Goldman Sachs./gl/nas/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 26.848 auf Ariva Indikation (12. November 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 312,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -4,53 %/+21,99 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Siemens - 723610 - DE0007236101

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg auf rund 288 Euro und ein mögliches Überschreiten der 300-Euro-Marke. Im Fokus stehen der starke Auftragseingang, der über den Erwartungen liegende Ausblick 2027 und JPMorgans Kursziel von 345 Euro. Daneben werden die hohe Bewertung und Rückschlagrisiken diskutiert. Weitere Themen sind die geplante Zuteilung einer Healthineers-Aktie je zwei Siemens-Aktien und Kritik an der Dividendenhöhe.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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