Siemens knapp unter Rekord - Starkes Jahr und höhere Prognose
AKTIE IM FOKUS 2
- Siemens meldet Rekordjahr und hebt Mittelfristziele
- Siemens-Aktie steigt, verfehlt knapp das Rekordhoch
- Digitalisierung und KI treiben weiteres Wachstum an
(neu: Kurs, Experten und Details)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Rekord-Geschäftsjahr und angehobene Mittelfristziele haben bei Siemens am Donnerstag nicht ganz für eine Kursbestmarke gereicht. Im frühen Handel stiegen die Aktien des Technologiekonzerns bis auf 291,45 Euro und behaupteten zuletzt ein Plus von 2,9 Prozent auf 285,05 Euro. Die bisherige Bestmarke von 291,70 Euro datiert von Ende August. Ihr Jahresplus schraubten die Titel damit auf 19 Prozent hoch - beim Dax sind es knapp 10 Prozent.
Siemens profitiert weiter von der anhaltenden Digitalisierung. Nach einem Geschäftsjahr mit vielen Bestwerten soll sich das Wachstum noch beschleunigen - auch dank des Boom-Themas Künstliche Intelligenz (KI).
Analyst Phil Buller von der US-Bank JPMorgan hob den überraschend starken Auftragseingang hervor. Auch der Ausblick für 2027 und die aufgestockten mittelfristigen Unternehmensziele seien positive Überraschungen.
Das gute Schlussquartal und die angehobene Prognose dürften die Konsensschätzung für das Ergebnis je Aktie im neuen Geschäftsjahr 2026/27 um einen niedrigen einstelligen Prozentwert steigern, ergänzte Daniela Costa von der US-Investmentbank Goldman Sachs./gl/nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 26.848 auf Ariva Indikation (12. November 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 312,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -4,53 %/+21,99 % bedeutet.
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https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-11/70107801-jpmorgan-stuft-siemens-ag-auf-overweight-322.htm
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller hob am Donnerstag nach dem Quartalsbericht vor allem den starken Auftragseingang hervor. Dieser habe 31 Prozent über seiner Erwartung und ein Drittel über dem Konsens gelegen. Auch der Ausblick für 2027 liege über den Markterwartungen. Die Aufstockung der mittelfristigen Ziele sei ebenfalls eine positive Überraschung./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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© 2026 dpa-AFX-Analyser
Die Aktie ist schon sehr sehr geil, muss man sagen!
ich gehe davon aus, das der Rücksetzer schnell aufgeholt wird und die