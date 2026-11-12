Siemens knapp unter Rekord - Starkes Jahr und höhere Prognose

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Rekord-Geschäftsjahr und angehobene Mittelfristziele haben bei Siemens am Donnerstag nicht ganz für eine Kursbestmarke gereicht. Im frühen Handel stiegen die Aktien des Technologiekonzerns bis auf 291,45 Euro und behaupteten zuletzt ein Plus von 2,9 Prozent auf 285,05 Euro. Die bisherige Bestmarke von 291,70 Euro datiert von Ende August. Ihr Jahresplus schraubten die Titel damit auf 19 Prozent hoch - beim Dax sind es knapp 10 Prozent.

Siemens profitiert weiter von der anhaltenden Digitalisierung. Nach einem Geschäftsjahr mit vielen Bestwerten soll sich das Wachstum noch beschleunigen - auch dank des Boom-Themas Künstliche Intelligenz (KI).