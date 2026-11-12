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    Nvidia-Affäre - Megaspeed will mit US-Behörden kooperieren

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    Für Sie zusammengefasst
    • Megaspeed will mit US-Behörden kooperieren
    • US-Kanzlei prüft GPUs und Megaspeeds Exportregeln
    • Megaspeed steht wegen China-Chipexporten unter Verdacht
    Nvidia-Affäre - Megaspeed will mit US-Behörden kooperieren
    Foto: BINGJHEN - stock.adobe.com

    SINGAPUR (dpa-AFX) - Die in den Skandal um die Affäre des Nvidia -Chefs Jensen Huang verwickelte Firma Megaspeed will mit den US-Behörden zusammenarbeiten. Für das Unternehmen, ein Nvidia-Kunde, habe die Einhaltung von Vorschriften höchste Priorität, teilte Firmenchef Tan Yong Pong mit. Megaspeed sei bestrebt, "konstruktiv und transparent" mit der US-Regierung zusammenzuarbeiten.

    Parallel erklärte die in Singapur ansässige Firma für Dienstleistungen im Bereich Rechenleistung, eine führende US-Anwaltskanzlei beauftragt zu haben. Sie soll eine umfassende Bestandsaufnahme seiner Grafikprozessoren (GPUs) durchführen und die Einhaltung der Exportkontrollvorschriften unabhängig überprüfen. Damit wolle das Unternehmen sein Engagement zur Einhaltung von Vorschriften untermauern, hieß es weiter.

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    Verdacht gegen Megaspeed

    Megaspeed geriet im Falls Jensen Huang in den Fokus. Der Nvidia-Chef soll Berichten zufolge eine Affäre mit einer früheren Megaspeed-Führungskraft, Alice Huang, gehabt haben. Die Frau wird verdächtigt, für den chinesischen Geheimdienst spioniert zu haben.

    Obendrein wurde Megaspeed im vergangenen Jahr verdächtigt, eine Unternehmenshülle zu sein, über die Nvidia-Chips vorbei an US-Exportkontrollen nach China geschleust werden. Hintergrund ist, dass die USA im Wettrennen um die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz schon länger besonders leistungsfähige Nvidia-Chips, wie bestimmte GPUs, nicht nach China liefern lassen - auch aus Sorge, das Militär könnte sie für die Entwicklung nutzen.

    Chinas Außenministeriumssprecherin Mao Ning betonte am Donnerstag in Peking, die USA sollten aufhören, sogenannte Spionagegeschichten zu erfinden, um technologische Blockaden zu rechtfertigen./jon/DP/jha

    NVIDIA

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,40 % und einem Kurs von 145,2 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 347,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +37,89 %/+175,79 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrisiken durch Vorwürfe zu China-Exportbeschränkungen und einen möglichen Führungswechsel bei NVIDIA. Diskutiert werden zudem die KI-Nachfrage und Parallelen zur Dotcom-Blase. Einige Anleger kaufen unter 160 Euro zu und erwarten starke Quartalszahlen, während andere auf fallende Kurse setzen. Als entscheidend gilt auch der Ausblick für 2027/28.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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