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    Mutares: Rekorddeal und starke Exits – Wachstumskurs 2026 bestätigt

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    Wachstum, Zukäufe und Exits prägen Mutares’ Neunmonatsbilanz 2026. Trotz Belastungen im Retail-Geschäft hält die Beteiligungsholding an ihren Jahreszielen fest.

    Mutares: Rekorddeal und starke Exits – Wachstumskurs 2026 bestätigt
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 15 % auf 5,4 Mrd. Euro. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich auf 57 Mio. Euro nach minus 63 Mio. Euro im Vorjahr; das berichtete EBITDA war stark von Transaktionseffekten geprägt.
    • Das Portfolio wuchs auf 35 Beteiligungen mit rund 9 Mrd. Euro annualisiertem Umsatz. Größte Akquisition der Unternehmensgeschichte war NexPoint Materials; weitere Zukäufe stärkten insbesondere das neue Segment Chemicals & Materials und die US-Präsenz.
    • Mutares setzte die Exit-Aktivität fort: Unter anderem wurde NEM Energy verkauft; Verkäufe von Guascor und dem zivilen Feuerwehrgeschäft von Magirus wurden vereinbart. Für das vierte Quartal erwartet die Holding daraus und aus Dividenden Ergebnisbeiträge von mindestens 140 Mio. Euro.
    • Das Nettoergebnis der Holding lag nach neun Monaten bei 33 Mio. Euro (Vorjahr: 84 Mio. Euro). Positiv wirkte der Verkauf von NEM Energy, während vor allem Bereinigungen im Retail-Bereich belasteten.
    • Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: Der Konzernumsatz soll 7,9 bis 9,1 Mrd. Euro erreichen; für den Jahresüberschuss der Holding werden 165 bis 200 Mio. Euro erwartet.
    • Bei Nord Gas Solutions und Efacec prüft Mutares strategische Exit-Optionen; beide Unternehmen verfügen über hohe Auftragsbestände. Zudem wurde der ausstehende Nominalbetrag der Anleihe 2023/2027 durch Rückkäufe auf 222 Mio. Euro reduziert; ein Umtauschangebot ist geplant.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q3 2026, bei mutares ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,18EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,84 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.118,82PKT (-0,31 %).


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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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