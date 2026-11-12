BofA senkt Kursziele für Intel und Nvidia - AMD-Ziel angehoben
ANALYSE
- BofA senkt Kursziele für Intel und Nvidia deutlich
- AMD-Kursziel steigt auf 700 Dollar, CPU-Markt wächst
- Nvidia bleibt Kauf trotz Volatilität, Intel neutral
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat ihre Kursziele für Intel und Nvidia am Donnerstag gesenkt. Analyst Vivek Arya hob derweil sein Kursziel für seinen Hauptprozessor-Favoriten (CPU) AMD auf 700 Dollar an.
Den Gesamtmarkt für Server-CPUs taxiert er für 2030 nun auf 240 (bisher 210) Milliarden Dollar - ein durchschnittliches Wachstum von 39 Prozent per annum. Er setzt dabei auf die Adoption agentischer KI und eine insgesamt bessere Berechenbarkeit der Verfügbarkeit von Stückzahlen.
Bei Intel vermisst er diese Klarheit und rudert beim Kursziel auf 80 (zuvor 100) Dollar zurück. Bei Nvidia lobt er den Hochlauf der Produktion des Vera-Rechenzentrumsprozessors der nächsten Generation. Arya rechnet aber zunächst mit hoher Volatilität der Nvidia-Aktie und kappte sein Kursziel auf 280 (350) Dollar.
Arya empfiehlt AMD und Nvidia weiter zum Kauf, bei Intel votiert er mit "Neutral"./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,64 % und einem Kurs von 512,3 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 347,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +37,91 %/+175,82 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Qualcomm - 883121 - US7475251036
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Qualcomm pushes deeper into AI with new product roadmap
https://www.cnbc.com/video/2026/06/16/qualcomm-pushes-deeper…
Mal schauen!
Schöne Sache :
Qualcomm erhöht die vierteljährliche Bardividende und kündigt ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 20 Milliarden US-Dollar an
SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)-- Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) gab heute bekannt, dass der Verwaltungsrat eine Erhöhung der vierteljährlichen Bardividende von 0,89 US-Dollar auf 0,92 US-Dollar je Stammaktie beschlossen hat. Diese Dividendenerhöhung gilt für Quartalsdividenden, die nach dem 26. März 2026 fällig werden, und erhöht die jährliche Dividendenausschüttung auf 3,68 US-Dollar je Stammaktie.
Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat mit sofortiger Wirkung ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 20,0 Milliarden US-Dollar genehmigt. Dieses neue Programm ergänzt das im November 2024 angekündigte Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens, für das noch ein Rückkaufvolumen von rund 2,1 Milliarden US-Dollar zur Verfügung steht. Das neue Aktienrückkaufprogramm ist unbefristet. Zeitpunkt und Anzahl der zurückzukaufenden Stammaktien hängen von den jeweiligen Marktbedingungen und anderen Faktoren ab. Rückkäufe im Rahmen dieses Programms können nach Ermessen des Unternehmens jederzeit und ohne vorherige Ankündigung begonnen oder ausgesetzt werden. Die Rückkäufe können am freien Markt, über 10b5-1-Programme, über beschleunigte Aktienrückkaufprogramme, in privat ausgehandelten Transaktionen oder mithilfe von Derivaten erfolgen.
„Im Einklang mit unserem Bekenntnis zur Kapitalrückführung an unsere Aktionäre freuen wir uns, dass unser Aufsichtsrat einer Erhöhung unserer Quartalsdividende und einem neuen Aktienrückkaufprogramm zugestimmt hat“, sagte Cristiano Amon, Präsident und CEO von Qualcomm Incorporated. „Während wir unsere Technologie- und Produktführerschaft in verschiedenen Branchen weiter ausbauen, konzentrieren wir uns weiterhin auf die Rendite für unsere Aktionäre und die Umsetzung unserer laufenden Diversifizierungsmaßnahmen bei gleichzeitiger Wahrung der operativen Disziplin.“