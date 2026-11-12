Überrollt China jetzt die Weltwirtschaft?

Den Yuan will sie stabil halten und starke Ausschläge verhindern. Die Börsen auf dem Festland legten am Donnerstag leicht zu. Der Shanghai Composite stieg um 0,1 Prozent auf 3.684 Punkte und legte damit den vierten Tag in Folge zu. Der Shenzhen Component gewann 0,5 Prozent auf 11.441 Punkte.

Chinas Notenbank stellt der Wirtschaft mehr Unterstützung in Aussicht. In ihrem am Mittwoch veröffentlichten Bericht zum dritten Quartal kündigt die Volksbank von China an, stärker gegenzusteuern, die Binnennachfrage anzukurbeln und für reichlich Liquidität zu sorgen.

Exporte boomen, Verbraucher sparen

Die Notenbank hat gute Gründe für ihre Zusagen. Zwar wuchs die Wirtschaft im dritten Quartal laut Statistikamt um 4,5 Prozent. Doch die Verbraucher halten sich zurück. Die Preise stiegen im Oktober nur um 0,7 Prozent. Gleichzeitig läuft die Exportmaschine heiß. Die Ausfuhren schossen im Oktober um 35 Prozent nach oben. Seit Jahresbeginn summiert sich der Handelsüberschuss auf 1,04 Billionen US-Dollar.

"Die Lage ist nicht tragfähig", warnt Alicia García-Herrero von Natixis. Der Yuan hat seit Jahresbeginn 4,9 Prozent gewonnen und notiert bei rund 6,67 je US-Dollar. Laut Reuters bremst Peking den Anstieg, weil die Margen der Exporteure dünn seien.

Roboterhäfen als Machtfaktor

Wie China seinen Handel ausbauen will, zeigt sich nächste Woche. Beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft am 18. und 19. November in Shenzhen präsentiert Peking seine Hightech-Häfen, berichtet Reuters. Im Mawan-Terminal rollen Lastwagen ohne Fahrer, Kräne arbeiten ferngesteuert. Landesweit zählt das Verkehrsministerium 60 automatisierte Terminals, bis 2030 sollen es mehr als 90 sein. Im Vorzeigehafen Qingdao bewegt jeder Kran 61 Container pro Stunde, mehr als doppelt so viele wie an herkömmlichen Kais.

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Im Westen wächst die Sorge. Seit 2000 steckte China laut dem Forschungslabor AidData rund 4,8 Milliarden US-Dollar in Hafentechnik für 69 Häfen in 47 Ländern. Für Bau und Beteiligungen kamen 15,5 Milliarden US-Dollar hinzu. Isaac Kardon vom Institute for Defense Analyses warnt vor einer "sehr unangenehmen Abhängigkeit". Peking könne Monopole aufbauen, Konkurrenten ausspähen oder Handelsnetze in einer Krise lahmlegen.

Fazit

China setzt auf Export und Technik, die Notenbank liefert reichlich Liquidität. Das stützt die Börsen. Das Kernproblem bleibt aber die schwache Binnennachfrage. Der gewaltige Handelsüberschuss provoziert Gegenwehr in den USA und Europa. Chinas Griff nach der Hafentechnik verschärft das Misstrauen. Der Gipfel in Shenzhen zeigt, ob die Spannungen nachlassen. Ein Rückschlag beim KI-Boom würde die Exporte zudem hart treffen, warnt Moody’s Analytics.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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Nicolas Ebert

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