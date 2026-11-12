Eine Brücke über den Abgrund: Pharma-Lizenzen statt Handelskrieg

Die US-Regierung sieht in den Geschäftsbeziehungen zur Volksrepublik ein Risiko für die nationale Sicherheit. Daher versucht Washington, sich ökonomisch von China unabhängig zu machen – über Einfuhrzölle, Exportverbote für Technologie und über die Kontrolle von Investitionen. Das trifft auch den Pharmasektor: Das US-Finanzministerium hat Regelentwürfe vorgelegt, die Investitionen in Länder wie China und Russland beschränken. Chinesische Pharmaunternehmen sollen damit denselben Sicherheitsauflagen unterliegen wie bereits Halbleiter und KI. „Der Biotech-Sektor ist damit in die Sicherheitsliga aufgerückt“, so Fischer.

Der chinesische Militärstratege Sun Tzu riet, dem Gegner stets einen Ausweg zu lassen, um einen aussichtslosen Kampf zu vermeiden. Dieses Prinzip scheinen die USA und China auf dem Feld der Biotechnologie zu beherzigen, kurz bevor sich Xi Jinping und Donald Trump beim Apec-Gipfel in Shenzhen erneut treffen. Zwar gibt keine Seite die Gegnerschaft auf, beide halten aber einen zentralen Kanal offen: die Lizenzvergabe von Medikamenten. „Das zeigt: China und die USA brauchen einander mehr, als sie zugeben wollen“, sagt Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. Davon können Anleger profitieren.

Ins Visier geraten grenzüberschreitende Joint Ventures und direkte Beteiligungen. „Deals wie Pfizers 100-Millionen-Dollar-Beteiligung an 3SBio dürften künftig kaum noch möglich sein“, erklärt Fischer. Alle Brücken will man aber nicht abbrechen. Ausgenommen von den Beschränkungen sind reine Lizenzabkommen. US-Pharmakonzerne dürfen also weiter Lizenzen für in China erforschte und entwickelte Medikamente oder Wirkstoffe wie zum Beispiel neuartige Krebstherapeutika erwerben. „Nicht die Zusammenarbeit wird verboten, sondern das Eigentum“, so Fischer.

Lizenzen sind nichts Neues in der Pharmawelt. Genentech erlaubte schon vor fast 50 Jahren Eli Lilly die Nutzung seiner Insulintechnologie. Neu ist allerdings das Tempo, mit dem chinesische Unternehmen neue Wirkstoffe entwickeln, und das deutlich günstiger als westliche Wettbewerber. Das hat zur Folge, dass sich die Zahl der Lizenzdeals in fünf Jahren mehr als verzehnfacht hat, vor allem in den Bereichen Onkologie und Adipositas.

China verfügt also über einen Innovationsvorsprung. Gleichzeitig stehen westliche Pharmariesen vor dem Patentablauf wichtiger Blockbuster und müssen ihre Pipelines auffüllen. „Chinesische Forschung liefert genau das“, so Fischer. In Washington sorge das parteiübergreifend für Unbehagen. „Die Sorge wächst, dass die US-Pharmaindustrie zu abhängig von chinesischer Innovation wird.“

Aber auch die chinesische Seite ist nicht glücklich mit dem Status quo. Peking fürchtet, dass eigene Entdeckungen zu billig abgegeben werden. Schließlich erhalten Lizenzgeber meist nur 10 bis 15 Prozent der Erlöse außerhalb Chinas. Es drohen nicht nur entgangene Gewinne, sondern auch der Verlust der globalen Führungsrolle.

Das Handelsministerium in Peking will daher den Export von fünf Biotechnologien beschränken, nimmt Lizenzen, Partnerschaften und Forschungsdienstleistungen aber aus, denn Chinas unterfinanziertes Krankenversicherungssystem kann sich viele Innovationen nicht leisten. Der Heimatmarkt ist zu klein und daher bleibt für viele Entwickler die Lizenzvergabe der einzige Weg, aus ihren Entdeckungen Geld zu machen. „Wer zu Hause nicht verkaufen kann, muss exportieren“, erklärt Fischer. Ändern dürfte sich das erst mit einer Reform der öffentlichen Gesundheitsversorgung oder einem deutlichen Ausbau privater Versicherungen.

Trotz aller geopolitischen Gegensätze brauchen sich die beiden Giganten gegenseitig. Der Biotech-Kompromiss ist daher als pragmatisches Signal zu werten, kurz vor dem nächsten Treffen von Xi Jinping und Donald Trump auf dem Apec-Gipfel Mitte November. „Beide Seiten können Härte demonstrieren, ohne die Medikamentenpipeline zu kappen, die sie verbindet“, so Fischer.

Aus Anlegersicht ist das eine gute Nachricht. Für westliche Pharmakonzerne bleibt China als kostengünstige Innovationsquelle verfügbar, allerdings über Lizenzen statt Beteiligungen. Chinesische Biotech-Werte wiederum bleiben zwar politisch schwankungsanfällig, behalten aber ihr wichtigstes Geschäftsmodell. Fischers Fazit: „Solange Chinas Gesundheitssystem die eigene Innovation nicht ausreichend monetarisieren kann, bleibt der Westen der wichtigste Abnehmer und die Lizenz die gemeinsame Währung der beiden Rivalen.“ Wer nicht stark ist, muss klug sein – so ließe sich die Lehre zusammenfassen, die Sun Tzu schon Jahrhunderte vor Christus formulierte.

Mehr unter www.moventum.lu

Über Moventum:

Moventum S.C.A. als unabhängiger Financial Service Partner bietet Finanzdienstleistern wie Beratern und Vermögensverwaltern sowie institutionellen Kunden aus aller Welt seit 25 Jahren eine Heimat. Die digitale Plattform „MoventumOffice“ ermöglicht Zugang zu mehr als 10.000 Fonds, ETFs und weiteren Wertpapieren. Darüber hinaus können Finanzberater hier Depots für ihre Kunden eröffnen, Handelsaufträge platzieren sowie Analyse-, Reporting- und Support-Tools nutzen. Institutionelle Kunden können ihren kompletten Fondshandel mit komplementären Services im Rahmen einer Sammel- oder Einzeldepotführung bei Moventum auslagern.

Moventum Asset Management S.A. (Moventum AM) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Moventum S.C.A. In der Management Company, in der sich seit 2019 die Expertise des Asset-Managements von Moventum konzentriert, werden die Moventum-eigenen Dachfonds sowie die individuellen Mandate im Rahmen der Vermögensverwaltungsportfolios gemanagt.