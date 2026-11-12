Goldpreis stürzt ab -1,09 % auf 3.944,28 USD

-1,09 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,06 % 1 Monat -5,86 % 3 Monate -10,26 % 1 Jahr -3,77 %

Heftiger Druck auf Gold: Das Edelmetall sinktauf 3.944,28und markiert damit einen spürbaren Rücksetzer.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.861,85USD. Heute steht er bei 3.944,28USD. Das Investment wäre auf 21.184,7USD gewachsen – eine Steigerung von +111,85 %.

Informationen zu Gold

Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.