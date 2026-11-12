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    Super Micro Computer büßt in einem Monat 30,29 % ein

    Spotlight

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    Die Aktie von Super Micro Computer verliert heute 5,66 % und gibt damit deutlich stärker nach als der States 500.

    Spotlight - Super Micro Computer büßt in einem Monat 30,29 % ein
    Foto: adobe.stock.com

    Bei Super Micro Computer summiert sich der Kursverlust auf Monatssicht auf 30,29 %. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Rückgang gibt es nicht. Der States 500 gibt um 0,43 % nach und verzeichnet damit deutlich geringere Verluste.

    Super Micro Computer aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 12.11.2026

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Super Micro Computer, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -12,20 % Verlust nach sich zog.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Super Micro Computer Aktie damit um +1,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,29 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Super Micro Computer auf +2,69 %.

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    Während Super Micro Computer deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der States 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,43 %. Damit gehört Super Micro Computer heute zu den auffälligeren Werten.

    Super Micro Computer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,09 %
    1 Monat -30,29 %
    3 Monate -12,20 %
    1 Jahr -23,19 %
    Stand: 12.11.2026, 13:00 Uhr

    Die Aktie von Super Micro Computer erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 2,27 %. Über 5 Jahre lag sie bei 80,12 %, über 10 Jahre bei 27,34 %.

    Informationen zur Super Micro Computer Aktie

    Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

    Es gibt 659 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,18 Mrd.EUR € wert.

    Super Micro Computer Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Super Micro Computer Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Super Micro Computer Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Super Micro Computer

    -6,63 %
    -0,70 %
    -31,86 %
    -12,98 %
    -24,65 %
    +2,97 %
    +553,57 %
    +971,29 %
    +1.961,14 %
    ISIN:US86800U3023WKN:A40MRM
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