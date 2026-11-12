Silber crasht auf 50,91 USD
Silberpreis
Starker Abverkauf: Silber verliert -1,47 % in 24h.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,21 %
|1 Monat
|-15,98 %
|3 Monate
|-21,73 %
|1 Jahr
|-0,01 %
Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 17,13734USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 50,91USD ein Wert von 29.707,1USD geworden – ein Gewinn von +197,07 %.
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|324,70EUR
|-0,79 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|114,39EUR
|-0,92 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|220,12EUR
|-0,99 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|258,66EUR
|-1,21 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|77,88EUR
|-0,42 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|429,18EUR
|-1,09 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|340,40EUR
|-0,93 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|69,03EUR
|-0,80 %
|Long
|1
|0,00
|114,28EUR
|-1,58 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,517EUR
|+1,54 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.