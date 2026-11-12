Silber crasht auf 50,91 USD

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,21 % 1 Monat -15,98 % 3 Monate -21,73 % 1 Jahr -0,01 %

Silberpreis stürzt ab: Das Edelmetall fälltauf 50,91. Der Markt reagiert mit deutlichen Abgaben.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 17,13734USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 50,91USD ein Wert von 29.707,1USD geworden – ein Gewinn von +197,07 %.

Informationen zu Silber

Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.