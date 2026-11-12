Brenntag legt neue Mittelfristziele vor - Aktie verliert

Laut Charles Eden vom Analysehaus Jefferies liegt das Margen-Ziel über dem Konsens. Analysten rechnen im Schnitt mit einer operativen Marge von etwa 9 Prozent für die Jahre 2027 und 2028. Die Brenntag-Aktie legte im frühen Handel zunächst zu, drehte aber dann ins Minus. Zuletzt verlor das Papier gut 2 Prozent auf 58,22 Euro und war damit Schlusslicht im Dax.

ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemikalienhändler Brenntag gibt sich auf Sicht von fünf Jahren neue Ziele. Das Unternehmen entwickele sein Netzwerk zu einer global gesteuerten Lieferkette, teilte der Dax -Konzern im Rahmen eines Investorentages am Donnerstag mit. Dabei sollen ein effizienterer Einkauf, eine Optimierung des Netzwerks sowie ein Sparkurs das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in Höhe von rund 450 Millionen Euro verbessern. Mittelfristig soll die operative Marge (Ebitda-Marge) rund 10 Prozent betragen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Dabei will der Konzern beim Umsatz aus eigener Kraft um einen Prozentpunkt und inklusive Übernahmen um 2 bis 3 Prozentpunkte stärker wachsen als die weltweite Chemieproduktion, gewichtet nach dem geografischen Engagement von Brenntag. Zudem peilt der Vorstand um Unternehmenschef Jens Birgersson eine Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC) von mehr als 12 Prozent an.

"Die Distribution von Chemikalien ist ein hervorragendes Geschäftsfeld, und niemand sonst verfügt über eine Plattform mit der Breite und Reichweite von Brenntag", sagte Birgersson laut einer Mitteilung. Brenntag beliefert eigenen Angaben zufolge mehr als 160.000 Kunden mit mehr als 20.000 Produkten von mehr als 10.000 Lieferanten.

Auch zukünftig plant das Unternehmen Zukäufe. Der Markt für die Distribution von Chemikalien sei mit weltweit mehr als 30.000 Distributoren weiterhin stark fragmentiert, teilten die Essener weiter mit. Brenntag beabsichtige, auf mittlere Sicht insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro für Übernahmen auszugeben./mne/niw/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 26.859 auf Ariva Indikation (12. November 2026, 13:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Brenntag zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1500 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von -18,83 %/+12,26 % bedeutet.



