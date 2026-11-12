🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBrenntag AktievorwärtsNachrichten zu Brenntag

    Brenntag legt neue Mittelfristziele vor - Aktie verliert

    ROUNDUP

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Brenntag plant eine global gesteuerte Lieferkette
    • Effizienz soll Ebitda um 450 Millionen Euro heben
    • Mittelfristig peilt Brenntag zehn Prozent Marge an
    ROUNDUP - Brenntag legt neue Mittelfristziele vor - Aktie verliert
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemikalienhändler Brenntag gibt sich auf Sicht von fünf Jahren neue Ziele. Das Unternehmen entwickele sein Netzwerk zu einer global gesteuerten Lieferkette, teilte der Dax -Konzern im Rahmen eines Investorentages am Donnerstag mit. Dabei sollen ein effizienterer Einkauf, eine Optimierung des Netzwerks sowie ein Sparkurs das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in Höhe von rund 450 Millionen Euro verbessern. Mittelfristig soll die operative Marge (Ebitda-Marge) rund 10 Prozent betragen.

    Laut Charles Eden vom Analysehaus Jefferies liegt das Margen-Ziel über dem Konsens. Analysten rechnen im Schnitt mit einer operativen Marge von etwa 9 Prozent für die Jahre 2027 und 2028. Die Brenntag-Aktie legte im frühen Handel zunächst zu, drehte aber dann ins Minus. Zuletzt verlor das Papier gut 2 Prozent auf 58,22 Euro und war damit Schlusslicht im Dax.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    24.972,53€
    Basispreis
    17,84
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    28.781,72€
    Basispreis
    19,53
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Dabei will der Konzern beim Umsatz aus eigener Kraft um einen Prozentpunkt und inklusive Übernahmen um 2 bis 3 Prozentpunkte stärker wachsen als die weltweite Chemieproduktion, gewichtet nach dem geografischen Engagement von Brenntag. Zudem peilt der Vorstand um Unternehmenschef Jens Birgersson eine Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC) von mehr als 12 Prozent an.

    "Die Distribution von Chemikalien ist ein hervorragendes Geschäftsfeld, und niemand sonst verfügt über eine Plattform mit der Breite und Reichweite von Brenntag", sagte Birgersson laut einer Mitteilung. Brenntag beliefert eigenen Angaben zufolge mehr als 160.000 Kunden mit mehr als 20.000 Produkten von mehr als 10.000 Lieferanten.

    Auch zukünftig plant das Unternehmen Zukäufe. Der Markt für die Distribution von Chemikalien sei mit weltweit mehr als 30.000 Distributoren weiterhin stark fragmentiert, teilten die Essener weiter mit. Brenntag beabsichtige, auf mittlere Sicht insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro für Übernahmen auszugeben./mne/niw/mis

    Brenntag

    -2,85 %
    -9,60 %
    -6,95 %
    -7,99 %
    +21,83 %
    -19,65 %
    -28,99 %
    +24,19 %
    +237,28 %
    ISIN:DE000A1DAHH0WKN:A1DAHH
    Brenntag direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie

    Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 26.859 auf Ariva Indikation (12. November 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Brenntag zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von -18,83 %/+12,26 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    ROUNDUP Brenntag legt neue Mittelfristziele vor - Aktie verliert Der Chemikalienhändler Brenntag gibt sich auf Sicht von fünf Jahren neue Ziele. Das Unternehmen entwickele sein Netzwerk zu einer global gesteuerten Lieferkette, teilte der Dax -Konzern im Rahmen eines Investorentages am Donnerstag mit. Dabei …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     