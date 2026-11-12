🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    Chinesische Hersteller drängen immer stärker auf die IAA

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Über ein Viertel der IAA-Anmeldungen stammt aus China
    • 166 Anmeldungen, 58 Prozent mehr als vor zwei Jahren
    • Open Spaces sind in München bereits zu 85 Prozent belegt
    Chinesische Hersteller drängen immer stärker auf die IAA
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Chinesische Hersteller drängen auf die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA). Derzeit machten Firmen aus dem Land mehr als ein Viertel der Anmeldungen für die Mobilitätsmesse aus, wie diese mitteilte. Die IAA soll im September 2027 in München stattfinden. Die chinesischen Hersteller trieben auch die Anmeldungen insgesamt nach oben: Zehn Monate vor Messebeginn gebe es 166 Anmeldungen - das seien 58 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt vor zwei Jahren.

    Unter den 45 chinesischen Anmeldern sind unter anderem Marken wie BYD, Xiaomi, Xpeng, Geely, das auch mit seinen Töchtern Zeekr und Polestar vertreten ist, SAIC und Leapmotor. Seitens der IAA schränkt man allerdings ein, dass der aktuelle Anteil der chinesischen Firmen an den Anmeldungen bis zur Messe selbst noch sinken wird. Der besonders hohe Stand liege auch daran, dass gerade die chinesischen Hersteller dieses Mal früh buchten, um sich gute Plätze zu sichern. Doch selbst, wenn man dies berücksichtige, werde die Zahl der auf der Messe vertretenen chinesischen Unternehmen am Ende wohl klar über dem Wert aus dem Vorjahr liegen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BMW - Bayerische Motoren Werke AG!
    Long
    55,00€
    Basispreis
    0,28
    Ask
    × 14,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    61,31€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 14,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Entwicklung auf der IAA, die alle zwei Jahre stattfindet, spiegelt auch einen Trend wider, der in Deutschland und Europa zu beobachten ist. Chinesische Hersteller drängen hier immer stärker in den Markt und verzeichnen teils hohe Wachstumsraten. Das liegt einerseits daran, dass sie gerade im Bereich Elektromobilität ein großes Produktportfolio haben, andererseits suchen die chinesischen Marken angesichts des schwachen Heimatmarktes auch intensiv nach Alternativen.

    Deutlich mehr Fläche gebucht

    Die IAA sieht sich für die anstehende Messe auf einem guten Weg. Die aktuellen Buchungen entsprächen schon jetzt 79 Prozent der Gesamtfläche aus dem Jahr 2025. "Dass sich so viele Unternehmen so früh auf die IAA MOBILITY 2027 festlegen, ist ein starkes Signal - für die Veranstaltung und für den Standort München", sagt Jürgen Mindel, Geschäftsführer des Verbands der Automobilindustrie.

    Bei den Open Spaces sind inzwischen sogar schon 85 Prozent ausgebucht. Diese frei zugänglichen Ausstellungsflächen auf öffentlichen Plätzen in der Stadt München sind bei Herstellern und Autofans beliebt, in Teilen der Bevölkerung aber auch umstritten./ruc/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BYD Aktie

    Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 57,48 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BYD Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BMW als möglichen Turnaround-Kandidaten und die als günstig eingeschätzte Bewertung deutscher Autoaktien. Diskutiert werden Margendruck, hohe Transformationskosten und mögliche Folgen für die Dividende. Beim Vergleich mit BYD werden Reichweite, Restwerte und Versicherungskosten als Vorteile des iX3 angeführt. Zudem stehen Belastungen durch Abfindungen den erwarteten langfristigen Personalkosteneinsparungen gegenüber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BMW eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Chinesische Hersteller drängen immer stärker auf die IAA Chinesische Hersteller drängen auf die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA). Derzeit machten Firmen aus dem Land mehr als ein Viertel der Anmeldungen für die Mobilitätsmesse aus, wie diese mitteilte. Die IAA soll im September 2027 in München …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     