Chinesische Hersteller drängen immer stärker auf die IAA

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Chinesische Hersteller drängen auf die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA). Derzeit machten Firmen aus dem Land mehr als ein Viertel der Anmeldungen für die Mobilitätsmesse aus, wie diese mitteilte. Die IAA soll im September 2027 in München stattfinden. Die chinesischen Hersteller trieben auch die Anmeldungen insgesamt nach oben: Zehn Monate vor Messebeginn gebe es 166 Anmeldungen - das seien 58 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt vor zwei Jahren.

Unter den 45 chinesischen Anmeldern sind unter anderem Marken wie BYD, Xiaomi, Xpeng, Geely, das auch mit seinen Töchtern Zeekr und Polestar vertreten ist, SAIC und Leapmotor. Seitens der IAA schränkt man allerdings ein, dass der aktuelle Anteil der chinesischen Firmen an den Anmeldungen bis zur Messe selbst noch sinken wird. Der besonders hohe Stand liege auch daran, dass gerade die chinesischen Hersteller dieses Mal früh buchten, um sich gute Plätze zu sichern. Doch selbst, wenn man dies berücksichtige, werde die Zahl der auf der Messe vertretenen chinesischen Unternehmen am Ende wohl klar über dem Wert aus dem Vorjahr liegen.