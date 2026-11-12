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    Thunberg auf dem Klimagipfel: 'Der Planet wird getötet'

    WDH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Thunberg wirft Klimapolitikern Realitätsferne vor
    • Sie fordert Klimaverantwortliche zur Rechenschaft
    • Fracking vergiftet indigene Gebiete und Trinkwasser
    WDH - Thunberg auf dem Klimagipfel: 'Der Planet wird getötet'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    (Ortsmarke geändert)

    ANTALYA (dpa-AFX) - In einem leidenschaftlichen Appell hat die Gründerin von Fridays for Future, Greta Thunberg, den Entscheidern auf der Weltklimakonferenz vorgehalten, die Opfer der eskalierenden Klimakrise aus dem Blick zu verlieren. Die Mächtigen auf dem UN-Treffen in der Türkei seien "komplett von der Realität abgekoppelt", sagte die schwedische Aktivistin vor der Weltpresse auf der COP31 in Antalya. "Während wir hier sprechen, gehen unschätzbar wertvolle Leben, Ökosysteme und Arten verloren, die wir nie zurückbekommen", sagte die 23-Jährige.

    Dass Thunberg überhaupt eine Weltklimakonferenz besucht, ist ungewöhnlich. 2021 etwa war sie frustriert vorzeitig aus Glasgow abgereist, wo sie das Konferenzgelände aus Protest gar erst nicht betreten hatte. Ihre gnadenlose Bilanz wurde legendär: "Hier die kurze Zusammenfassung: Bla, bla, bla." In den vergangenen Jahren hat sie sich vor allem an propalästinensischen Protesten beteiligt.

    "Keiner kommt zu unserer Rettung"

    Thunberg rief dazu auf, die Verantwortlichen für die Erderhitzung und die Klimakrise, seien es Regierungen oder Konzerne, zur Verantwortung zu ziehen und sich zur Wehr zu setzen. "Der Planet stirbt nicht, er wird getötet - und wir wissen, von wem!", rief sie. Oft seien die Täter dieselben, die vorgeblich Rettung anbieten. "Aber keiner kommt zu unserer Rettung."

    Angesichts der Bedrohung der Menschenrechte durch Staaten und andere Institutionen, werde es zur Pflicht, zu widerstehen und für die Menschenrechte aller zu kämpfen. Die Klimakrise sei eine Gerechtigkeitskrise, weil diejenigen am schnellsten und härtesten getroffen werden, die am wenigsten verantwortlich seien.

    Begleitet wurde Thunberg von einigen Betroffenen und Aktivisten aus verschiedenen Weltregionen, darunter Rikki Dank vom indigenen Volk der Wakaya in Australien. Sie berichtete, dass das traditionelle Siedlungsgebiet ihrer Gemeinschaft durch Öl-Fracking zerstört und vergiftet werde. Sie wandte sich direkt an den australischen Premierminister Anthony Albanese, der am Vortag auf der COP31 gesprochen hatte. "Er sollte aufhören zu reden und zuhören, wenn wir Nein sagen zur Vergiftung unseres Trinkwassers und heiligen Stätten. Er sollte schweigen und zuhören, wenn das australische Volk Nein sagt zu neuen Kohle, Gas- und Ölprojekten!"

    Australien rangiert im neuen Klimaschutzindex von Germanwatch mit der Bewertung "sehr schwach" auf den hinteren Plätzen. Das Land hat anders als Deutschland keinen nationalen Plan für den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und genehmigt weiterhin neue Kohle- und Gasprojekte./yyzz/DP/jha







    Verfasst von dpa-AFX
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