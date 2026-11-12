Origineller_ Name: Du persönlich meinst ... Eines der Hauptprobleme bei Mutares ist doch, daß völlig intransparent bleibt, ob die jeweiligen Investments Gewinn oderVerlust gemacht haben. Dabei wäre es, zumindest in meiner kleinen Vorstellungswelt doch ganz einfach, daß darzulegen ....

Ja, das ist der klassische Rechnungslegungsmechanismus nach IFRS 3 im Konzernabschluss von Mutares, der beim aktuellen Verkauf von Guascor Energy an Oaktree für 74,0 Mio. € Equity Value oft zu Missverständnissen führt ... zumindest in Deiner (=Origineller_ Name) kleinen Vorstellungswelt ...

Man muss hier zwingend zwischen zwei Ebenen unterscheiden:

1. Konzernebene (IFRS – wo der Bargain Purchase entstand)

Der Effekt beim Kauf (2022): Als Mutares Guascor im November 2022 von Siemens Energy übernahm, lag das neu bewertete Nettovermögen (Fair Value der Vermögenswerte abzüglich Schulden) über dem gezahlten Kaufpreis. Diese Differenz (ca. 32 Mio. €) musste nach IFRS sofort als sogenannter Bargain Purchase Gain (Gewinn aus günstigem Erwerb) im Konzern-EBITDA verbucht werden. Dadurch wurde der Buchwert von Guascor in der Konzernbilanz direkt auf das Niveau des Nettovermögens angehoben.

Der Effekt beim Verkauf (2026): Da dieser Wertzuwachs bilanziell bereits 2022 vorweggenommen wurde, entspricht der Entkonsolidierungsgewinn im Konzern-EBITDA beim Verkauf an Oaktree nicht den vollen 74,0 Mio. €. Im Konzernabschluss wird nur noch die Differenz zwischen dem Verkaufspreis (74,0 Mio. €) und dem aktuellen (um den damaligen Bargain erhöhten und durch laufende Ergebnisse fortgeschriebenen) Konzern-Buchwert von Guascor als Gewinn verbucht.

2. Holding-Ebene (HGB-Einzelabschluss – relevant für die Dividende)

Keine Bargain-Buchung: Im Einzelabschluss der Mutares SE & Co. KGaA (nach HGB) gibt es keine Bargain-Purchase-Gewinne. Dort wird die Beteiligung beim Kauf lediglich zu den tatsächlichen (sehr geringen) Anschaffungskosten eingebucht.

Voller Exit-Gewinn: Fließt der Kaufpreis von 74,0 Mio. € beim Closing Ende Q4 2026 an die Holding zurück, entsteht im HGB-Einzelabschluss ein echter, liquider Veräußerungsgewinn in nahezu voller Höhe (abzüglich des geringen Beteiligungsbuchwerts und eventueller Gesellschafterdarlehen).

Fazit: Im Konzern-EBITDA war ein großer Teil des Werts durch den Bargain Purchase tatsächlich schon „verbraucht“. Für den Cashflow der Holding und die Dividendenfähigkeit von Mutares (die sich am HGB-Jahresüberschuss bemisst) schlägt der Exit-Erlös von 74,0 Mio. € hingegen jetzt erst voll durch.