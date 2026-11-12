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    Beteiligungsgesellschaft Mutares wächst - Prognosen bekräftigt

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    Für Sie zusammengefasst
    • Mutares steigerte den Neunmonatsumsatz um 15 Prozent
    • Ebitda stieg auf fast 2,1 Milliarden Euro
    • Bis 2030 strebt Mutares jährlich 25 Prozent Wachstum an
    Beteiligungsgesellschaft Mutares wächst - Prognosen bekräftigt
    Foto: adobe.stock.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Mutares ist in den ersten neun Monaten deutlich gewachsen. Dabei profitierte die Beteiligungsgesellschaft von einem regen Umbau des Portfolios. Der Erlös sei in den ersten neun Monaten im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro geklettert, teilte die im SDax notierte Gesellschaft am Donnerstag in München mit.

    Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sprang von 720 Millionen auf fast 2,1 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand Ende September bei der Mutares-Holding ein Gewinn von 33 Millionen Euro nach 84 Millionen ein Jahr zuvor.

    Die Prognosen bestätigte der Konzern. Demnach soll der Konzernumsatz 2026 im Vergleich zum Vorjahr weiter um bis zu 40 Prozent auf 7,9 Milliarden Euro bis 9,1 Milliarden Euro zulegen und der für die Aktionäre maßgebliche Jahresüberschuss der Mutares-Holding bei 165 bis 200 Millionen Euro liegen. Bis 2030 peilt Mutares ein Wachstum pro Jahr von mindestens einem Viertel beim Konzernumsatz und beim Holding-Nettoergebnis an./jha/mis

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    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie

    Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 18.137 auf Ariva Indikation (12. November 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9700 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +31,44 %/+63,41 % bedeutet.





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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber mutares eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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