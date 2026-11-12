Beteiligungsgesellschaft Mutares wächst - Prognosen bekräftigt
- Mutares steigerte den Neunmonatsumsatz um 15 Prozent
- Ebitda stieg auf fast 2,1 Milliarden Euro
- Bis 2030 strebt Mutares jährlich 25 Prozent Wachstum an
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Mutares ist in den ersten neun Monaten deutlich gewachsen. Dabei profitierte die Beteiligungsgesellschaft von einem regen Umbau des Portfolios. Der Erlös sei in den ersten neun Monaten im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro geklettert, teilte die im SDax notierte Gesellschaft am Donnerstag in München mit.
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sprang von 720 Millionen auf fast 2,1 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand Ende September bei der Mutares-Holding ein Gewinn von 33 Millionen Euro nach 84 Millionen ein Jahr zuvor.
Die Prognosen bestätigte der Konzern. Demnach soll der Konzernumsatz 2026 im Vergleich zum Vorjahr weiter um bis zu 40 Prozent auf 7,9 Milliarden Euro bis 9,1 Milliarden Euro zulegen und der für die Aktionäre maßgebliche Jahresüberschuss der Mutares-Holding bei 165 bis 200 Millionen Euro liegen. Bis 2030 peilt Mutares ein Wachstum pro Jahr von mindestens einem Viertel beim Konzernumsatz und beim Holding-Nettoergebnis an./jha/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie
Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 18.137 auf Ariva Indikation (12. November 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9700 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +31,44 %/+63,41 % bedeutet.
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Origineller_ Name: Du persönlich meinst ... Eines der Hauptprobleme bei Mutares ist doch, daß völlig intransparent bleibt, ob die jeweiligen Investments Gewinn oderVerlust gemacht haben. Dabei wäre es, zumindest in meiner kleinen Vorstellungswelt doch ganz einfach, daß darzulegen ....
Ja, das ist der klassische Rechnungslegungsmechanismus nach IFRS 3 im Konzernabschluss von Mutares, der beim aktuellen Verkauf von Guascor Energy an Oaktree für 74,0 Mio. € Equity Value oft zu Missverständnissen führt ... zumindest in Deiner (=Origineller_ Name) kleinen Vorstellungswelt ...
Man muss hier zwingend zwischen zwei Ebenen unterscheiden:
1. Konzernebene (IFRS – wo der Bargain Purchase entstand)
Der Effekt beim Kauf (2022): Als Mutares Guascor im November 2022 von Siemens Energy übernahm, lag das neu bewertete Nettovermögen (Fair Value der Vermögenswerte abzüglich Schulden) über dem gezahlten Kaufpreis. Diese Differenz (ca. 32 Mio. €) musste nach IFRS sofort als sogenannter Bargain Purchase Gain (Gewinn aus günstigem Erwerb) im Konzern-EBITDA verbucht werden. Dadurch wurde der Buchwert von Guascor in der Konzernbilanz direkt auf das Niveau des Nettovermögens angehoben.
Der Effekt beim Verkauf (2026): Da dieser Wertzuwachs bilanziell bereits 2022 vorweggenommen wurde, entspricht der Entkonsolidierungsgewinn im Konzern-EBITDA beim Verkauf an Oaktree nicht den vollen 74,0 Mio. €. Im Konzernabschluss wird nur noch die Differenz zwischen dem Verkaufspreis (74,0 Mio. €) und dem aktuellen (um den damaligen Bargain erhöhten und durch laufende Ergebnisse fortgeschriebenen) Konzern-Buchwert von Guascor als Gewinn verbucht.
2. Holding-Ebene (HGB-Einzelabschluss – relevant für die Dividende)
Keine Bargain-Buchung: Im Einzelabschluss der Mutares SE & Co. KGaA (nach HGB) gibt es keine Bargain-Purchase-Gewinne. Dort wird die Beteiligung beim Kauf lediglich zu den tatsächlichen (sehr geringen) Anschaffungskosten eingebucht.
Voller Exit-Gewinn: Fließt der Kaufpreis von 74,0 Mio. € beim Closing Ende Q4 2026 an die Holding zurück, entsteht im HGB-Einzelabschluss ein echter, liquider Veräußerungsgewinn in nahezu voller Höhe (abzüglich des geringen Beteiligungsbuchwerts und eventueller Gesellschafterdarlehen).
Fazit: Im Konzern-EBITDA war ein großer Teil des Werts durch den Bargain Purchase tatsächlich schon „verbraucht“. Für den Cashflow der Holding und die Dividendenfähigkeit von Mutares (die sich am HGB-Jahresüberschuss bemisst) schlägt der Exit-Erlös von 74,0 Mio. € hingegen jetzt erst voll durch.
Ein bunter Aufsatz, der völlig uninteressant ist. Zahlen völlig veraltet und da es italienische Investoren gibt, hat Mutares das richtig gemacht. Kein Grund sich aufzuregen, DD 🤣🤣🤣
Wenn man bei der IR Abteilung der Mutares arbeitet und hier im Forum angemeldet ist, ist das okay für mich. Wirklich. Gar keine Wertung. Aber für die Verbreitung von Mutares-Meldungen und Mutares-Hoffnungen kann die IR Abteilung doch andere Mittel nehmen, denke ich.