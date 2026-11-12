Kaja Kallas spricht von 'Trauma' durch Brexit

DUBLIN (dpa-AFX) - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas würde Großbritannien zwar gerne wieder in der Europäischen Union sehen, spricht aber auch von einem "Trauma" durch den Brexit. Sie würde sich "sehr wünschen, dass Großbritannien wieder Teil Europas wird", sagte Kallas beim Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in der irischen Hauptstadt Dublin. "Aber natürlich gibt es in der Europäischen Union auch viel, ich würde sagen, Trauma aufgrund des Austritts Großbritanniens."

In wenigen Tagen, am 20. November, findet der EU-UK-Gipfel in Brüssel statt. Im Vorfeld hatte Premierminister Andy Burnham für Aufsehen gesorgt, indem er als erster britischer Regierungschef seit dem Brexit einen Wiedereintritt in die EU ins Spiel gebracht hatte. Inzwischen ruderte Burnham aber teils zurück.