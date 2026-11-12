🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Kaja Kallas spricht von 'Trauma' durch Brexit

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Kallas wünscht Großbritannien zurück in der EU
    • Brexit hinterließ laut Kallas ein Trauma in der EU
    • Kleine Schritte sollen EU-UK-Abkommen voranbringen
    Kaja Kallas spricht von 'Trauma' durch Brexit
    Foto: Siarhei - 356130783

    DUBLIN (dpa-AFX) - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas würde Großbritannien zwar gerne wieder in der Europäischen Union sehen, spricht aber auch von einem "Trauma" durch den Brexit. Sie würde sich "sehr wünschen, dass Großbritannien wieder Teil Europas wird", sagte Kallas beim Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in der irischen Hauptstadt Dublin. "Aber natürlich gibt es in der Europäischen Union auch viel, ich würde sagen, Trauma aufgrund des Austritts Großbritanniens."

    In wenigen Tagen, am 20. November, findet der EU-UK-Gipfel in Brüssel statt. Im Vorfeld hatte Premierminister Andy Burnham für Aufsehen gesorgt, indem er als erster britischer Regierungschef seit dem Brexit einen Wiedereintritt in die EU ins Spiel gebracht hatte. Inzwischen ruderte Burnham aber teils zurück.

    Verhandlungen werden "nicht so einfach sein"

    Bei dem Treffen sollen dem Vernehmen nach eine Reihe von bereits geplanten Abkommen vorangebracht werden, darunter etwa Vereinbarungen zum Handel mit Lebensmitteln und Getränken sowie zum Emissionshandel. Großbritannien war im Januar 2020 aus der EU ausgetreten.

    Laut Kallas werden die Verhandlungen "nicht so einfach sein". "Aber ich denke, wir können kleine Schritte machen", sagte sie. Gemeinsam seien Großbritannien und die EU stärker, "sowohl wirtschaftlich als auch in Bezug auf die Sicherheit".

    Roberta Metsola, Präsidentin des Europäischen Parlaments, erklärte, ein großer Fan des Vereinigten Königreichs zu sein. Sie werde alles tun, damit der von den Briten angekündigte Neuanfang der britisch-europäischen Beziehungen "einen ganz konkreten Schritt nach vorn macht", sagte Metsola in Dublin./pba/DP/jha







    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Kaja Kallas spricht von 'Trauma' durch Brexit Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas würde Großbritannien zwar gerne wieder in der Europäischen Union sehen, spricht aber auch von einem "Trauma" durch den Brexit. Sie würde sich "sehr wünschen, dass Großbritannien wieder Teil Europas wird", sagte …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     