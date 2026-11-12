KI-Boom heizt 2027 Börsen-Rekordjagd an - wenn er in der Breite greift

Damit erwartet die DZ Bank den Dax Ende 2027 bei 28.500 Punkten; aktuell notiert der deutsche Leitindex bei rund 27.000 Punkten. Mit Blick auf Einzelwerte haben Hettler zufolge solche Unternehmen gute Kurschancen, die Künstliche Intelligenz in konkrete Anwendungen übersetzen. Dazu zählten vor allem Software- und Industriekonzerne. Zusammen mit Finanzwerten gehören sie zu den bevorzugten Branchen des Experten.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf sprudelnde Gewinne mit Künstlicher Intelligenz (KI) dürfte der DZ Bank zufolge im neuen Jahr die Rekordjagd an den Börsen befeuern. Damit bleibe KI zwar entscheidend für die Aktienmärkte, hieß es in einem am Donnerstag veröffentlichten Ausblick. Allerdings müsse Künstliche Intelligenz dafür in der Breite der Unternehmen ankommen. Denn 2027 zähle "nicht mehr, wer am meisten in die Technologie investiert, sondern wer damit Geld verdient", sagte Sören Hettler, Leiter Anlagestrategie und Privatkunden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Gute Rahmenbedingungen dürften auch Banken vorfinden. Sie profitieren laut Hettler von einer robusten Konjunktur, und das erhöhte Zinsniveau biete gute Voraussetzungen für das operative Geschäft. Weniger Potenzial traut die DZ Bank den Immobilienwerten zu.

Den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sieht der Experte in gut einem Jahr bei 6.800 Zählern. Für den breit gefassten US-Index S&P 500 prognostizierte der Experte einen Stand von 8.200 Punkten.

"Nirgends wirkt der KI-Boom so stark auf das Wachstum wie in den USA", betonte die DZ Bank. Die großen Cloud-Anbieter hätten bereits 2026 über 700 Milliarden US-Dollar investiert - im neuen Jahr dürfte die Billionen-Grenze übertroffen werden. Zudem stütze die Steuerpolitik den Konsum.

Ferner drängten ausländische Unternehmen mit neuen Produktionsanlagen weiter auf den amerikanischen Markt. "So können die Firmen Zölle umgehen und auch die Energiesicherheit ist vor Ort größer als in anderen Teilen der Welt", sagte Chefvolkswirtin Sonja Marten.

Im Euroraum stützten Staatsausgaben die Konjunktur. Für das neue Jahr rechnet die DZ Bank mit einem Wachstum von 1,2 Prozent. Einen privat getragenen Investitionsboom wie in den USA gebe es nicht. "Tiefe Gräben zwischen den politischen Parteien erschweren Reformen", hieß es.

In Deutschland dürfte die Wirtschaft 2027 um 1,3 Prozent wachsen. Dabei kämen die stärksten Impulse weiter vom Staat. Höhere Konsumausgaben sowie Investitionen in Verkehrs- und Digitalinfrastruktur, Verteidigung und Klimaschutz stützen demnach die Nachfrage.

Mit Blick auf die Reformen zog Marten eine gemischte Bilanz. Bei Krankenversicherung und Pflege habe die Bundesregierung zwar Tempo gemacht. Der Fokus liege aber auf einer kurzfristigen Stabilisierung der Finanzen.

Die größte Baustelle bleibt laut der Expertin die Rente. Ein umfassendes Reformpaket habe den Bundestag noch nicht erreicht. "Unterlassene Reformen sind keine Schonung, sondern eine verdeckte Vorbelastung künftiger Generationen", sagte die Chefvolkswirtin. Mit dem Ausscheiden der geburtenstarken Jahrgänge sinke die Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte schon jetzt. "Ein weiteres Anwachsen der Lohnnebenkosten wäre Gift für den Standort", fuhr Marten fort. Nötig seien Anpassungen bei der Lebensarbeitszeit und mehr kapitalgedeckte Vorsorge./la/jsl/mis



