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    Investitionen belasten Ergebnis und Aktienkurs

    ROUNDUP/Secunet

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    Für Sie zusammengefasst
    • Secunet steigert den Quartalsumsatz um fast 20 Prozent
    • Ebit sinkt durch Investitionen und Umbaukosten
    • Secunet bestätigt Ausblick trotz kräftigem Kursrückgang
    ROUNDUP/Secunet - Investitionen belasten Ergebnis und Aktienkurs
    Foto: adobe.stock.com

    ESSEN (dpa-AFX) - Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet profitiert weiter vom gut laufenden Geschäft mit der IT-Ausstattung von Behörden. Der Umsatz zog im dritten Quartal insgesamt um fast ein Fünftel auf 135 Millionen Euro an, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Essen mitteilte. Beim operativen Ergebnis (Ebit) gab es mit einem Rückgang wegen Investitionen aus Anlegersicht eine herbe Enttäuschung. Die Aktie fiel kräftig.

    Nach dem Mittag notierte das Papier gut 14 Prozent tiefer bei rund 200 Euro. Damit schmolz das Plus seit Jahresbeginn auf rund acht Prozent. Analyst Alexander Zienkowicz vom Analysehaus MWB sprach von einem starken Umsatzanstieg. Auch der Schwung bei den Aufträgen inklusive des Monats Oktober - also dem ersten Monat nach dem Berichtszeitraum - gebe Zuversicht fürs Wachstum. Der angekündigte grundlegende Umbau der Organisation belaste hingegen neben einem unvorteilhaften Produktmix. Zusätzliche Umbaukosten im kommenden Jahr verzögerten die Margenerholung weiter, so der Experte. Generell sieht er das Vorhaben aber positiv.

    In den drei Monaten bis Ende September fiel der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um gut 19 Prozent auf 14,3 Millionen Euro. Secunet verwies auf Investitionen ins künftige Wachstum, der Ergebnisrückgang sei temporär. Die Umbaukosten hätten sich im dritten Quartal konzentriert und dort allein 2,3 Millionen Euro an Einmalbelastung bewirkt. Auch die Bruttomarge fiel schwächer aus, zudem stiegen Kosten für Vertrieb, Verwaltung und Entwicklung.

    "Ein Umsatzplus von fast 20 Prozent ist ein starkes Signal für die ungebrochene Attraktivität unserer Produkte", sagte Secunet-Chef Marc-Julian Siewert laut MItteilung. "Um diese starke Marktposition nachhaltig auszubauen, investieren wir derzeit gezielt in unsere Kapazitäten und in die Transformation des Unternehmens."

    Eine Belastung der aktuellen Ergebnisse nehme das Management im Sinne der langfristigen Strategie in Kauf, führte Siewert weiter aus. "Wir investieren heute in das Fundament der Secunet für nachhaltiges und profitables Wachstum in den kommenden Jahren."

    Beim schwankungsanfälligen Auftragseingang gab es im Quartal einen Rückgang von fast einem Drittel auf 105,1 Millionen Euro. Auf Neunmonatssicht liegt Secunet bei den Bestellungen aber noch komfortabel im Plus. Zudem kamen allein im Oktober nach dem Quartalsstichtag 120 Millionen Euro an Bestellungen herein. Rund die Hälfte seiner Bestellungen bekommt Secunet vom Staat.

    Unter dem Strich blieb mit 9,6 Millionen Euro gut 21 Prozent weniger Gewinn. Das Unternehmen bestätigte den Jahresausblick. So soll der Umsatz am oberen Ende der Spanne von 460 bis 500 Millionen Euro liegen, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern zwischen 53 und 58 Millionen Euro.

    Die staatliche Aufrüstung rund um IT-Sicherheit treibt das Geschäft von Secunet seit geraumer Zeit an. Das Unternehmen bietet unter anderem die Absicherung von Regierungskommunikation sowie automatisierte Grenzkontrollen an, aber auch Technik für die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Mit den Investitionen will Secunet unter anderem in Europa und expandieren und Cloudangebote entwickeln./men/nas/mis

    Secunet Security Networks

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie

    Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,65 % und einem Kurs von 197,8 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 254,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +26,68 %/+29,68 % bedeutet.





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