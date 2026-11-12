Investitionen belasten Ergebnis und Aktienkurs
ROUNDUP/Secunet
- Secunet steigert den Quartalsumsatz um fast 20 Prozent
- Ebit sinkt durch Investitionen und Umbaukosten
- Secunet bestätigt Ausblick trotz kräftigem Kursrückgang
ESSEN (dpa-AFX) - Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet profitiert weiter vom gut laufenden Geschäft mit der IT-Ausstattung von Behörden. Der Umsatz zog im dritten Quartal insgesamt um fast ein Fünftel auf 135 Millionen Euro an, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Essen mitteilte. Beim operativen Ergebnis (Ebit) gab es mit einem Rückgang wegen Investitionen aus Anlegersicht eine herbe Enttäuschung. Die Aktie fiel kräftig.
Nach dem Mittag notierte das Papier gut 14 Prozent tiefer bei rund 200 Euro. Damit schmolz das Plus seit Jahresbeginn auf rund acht Prozent. Analyst Alexander Zienkowicz vom Analysehaus MWB sprach von einem starken Umsatzanstieg. Auch der Schwung bei den Aufträgen inklusive des Monats Oktober - also dem ersten Monat nach dem Berichtszeitraum - gebe Zuversicht fürs Wachstum. Der angekündigte grundlegende Umbau der Organisation belaste hingegen neben einem unvorteilhaften Produktmix. Zusätzliche Umbaukosten im kommenden Jahr verzögerten die Margenerholung weiter, so der Experte. Generell sieht er das Vorhaben aber positiv.
In den drei Monaten bis Ende September fiel der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um gut 19 Prozent auf 14,3 Millionen Euro. Secunet verwies auf Investitionen ins künftige Wachstum, der Ergebnisrückgang sei temporär. Die Umbaukosten hätten sich im dritten Quartal konzentriert und dort allein 2,3 Millionen Euro an Einmalbelastung bewirkt. Auch die Bruttomarge fiel schwächer aus, zudem stiegen Kosten für Vertrieb, Verwaltung und Entwicklung.
"Ein Umsatzplus von fast 20 Prozent ist ein starkes Signal für die ungebrochene Attraktivität unserer Produkte", sagte Secunet-Chef Marc-Julian Siewert laut MItteilung. "Um diese starke Marktposition nachhaltig auszubauen, investieren wir derzeit gezielt in unsere Kapazitäten und in die Transformation des Unternehmens."
Eine Belastung der aktuellen Ergebnisse nehme das Management im Sinne der langfristigen Strategie in Kauf, führte Siewert weiter aus. "Wir investieren heute in das Fundament der Secunet für nachhaltiges und profitables Wachstum in den kommenden Jahren."
Beim schwankungsanfälligen Auftragseingang gab es im Quartal einen Rückgang von fast einem Drittel auf 105,1 Millionen Euro. Auf Neunmonatssicht liegt Secunet bei den Bestellungen aber noch komfortabel im Plus. Zudem kamen allein im Oktober nach dem Quartalsstichtag 120 Millionen Euro an Bestellungen herein. Rund die Hälfte seiner Bestellungen bekommt Secunet vom Staat.
Unter dem Strich blieb mit 9,6 Millionen Euro gut 21 Prozent weniger Gewinn. Das Unternehmen bestätigte den Jahresausblick. So soll der Umsatz am oberen Ende der Spanne von 460 bis 500 Millionen Euro liegen, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern zwischen 53 und 58 Millionen Euro.
Die staatliche Aufrüstung rund um IT-Sicherheit treibt das Geschäft von Secunet seit geraumer Zeit an. Das Unternehmen bietet unter anderem die Absicherung von Regierungskommunikation sowie automatisierte Grenzkontrollen an, aber auch Technik für die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Mit den Investitionen will Secunet unter anderem in Europa und expandieren und Cloudangebote entwickeln./men/nas/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie
Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,65 % und einem Kurs von 197,8 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 254,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +26,68 %/+29,68 % bedeutet.
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Folge_mir: In der Tat, dieser Faktor war schon immer dominant: "... geführt wie eine Behörde."
Vier strategische Meldungen in 16 Tagen. Wer da noch von Zufall spricht, glaubt auch an spontane Großprojekte im Behördenumfeld.
ServiceNow. SINA Cloud as a Service. NVIDIA/Red Hat/deepset. FTAPI.
Jede einzelne Meldung wäre für sich interessant. Zusammengenommen entsteht jedoch ein anderes Bild:
Secunet baut offensichtlich nicht einfach neue Produkte. Secunet baut eine souveräne Betriebsplattform für Behörden, KRITIS und regulierte Unternehmen.
Zuerst die Infrastruktur.
Dann die Plattform.
Danach die KI.
Anschließend die Anwendungen.
Das wirkt weniger wie klassische Pressearbeit und mehr wie das kontrollierte Ausrollen einer strategischen Roadmap.
Interessant ist dabei, dass die meisten Marktteilnehmer noch immer auf das nächste Quartal, den nächsten Auftrag oder die nächste EBIT-Zahl schauen. Die eigentliche Frage lautet jedoch:
Was passiert, wenn sich Secunet vom Projektlieferanten zum Plattformbetreiber entwickelt?
Plattformen schaffen Ökosysteme.
Ökosysteme schaffen Bindung.
Und Bindung schafft in der Regel stabilere und besser planbare Erlöse.
Natürlich beweisen Pressemitteilungen noch keinen wirtschaftlichen Erfolg. Partnerschaften sind schnell verkündet, operative Skalierung ist deutlich schwieriger. Genau deshalb sollte man die Meldungen weder euphorisch feiern noch als belanglose PR abtun.
Was allerdings genauso zur Wahrheit gehört:
Selbst wenn die Strategie aufgeht, dürfte sich das nicht in wenigen Quartalen vollständig monetarisieren.
Behördenmärkte, KRITIS-Projekte und VS-Umfelder sind bekannt für lange Entscheidungs-, Zulassungs- und Rolloutphasen. Der Aufbau eines tragfähigen Cloud- und Plattformgeschäfts erfolgt in Jahren, nicht in Monaten.
Wer hier auf den schnellen Ergebnissprung wartet, könnte enttäuscht werden.
Wer dagegen verstehen will, wo secunet in drei, fünf oder sieben Jahren stehen könnte, sollte die aktuelle Nachrichtenfolge aufmerksam beobachten.
Denn eines fällt schwer zu übersehen:
Innerhalb weniger Wochen werden Cloud, KI, Souveränität, VS-Umfeld, Partnerökosysteme und konkrete Anwendungen immer wieder miteinander verknüpft.
Für mich sieht das eher nach der Vorbereitung einer langfristigen Wachstumsphase aus als nach einer zufälligen Ansammlung von Pressemeldungen.
Ob daraus am Ende ein großer wirtschaftlicher Erfolg wird, ist heute noch offen. Dass hier gerade strategisch etwas Größeres aufgebaut wird, wird jedoch zunehmend schwer zu übersehen.
Hier positioniert sich secunet erstmals als VS-konformer KI-Cloud-Anbieter. Das Unternehmen wird nicht nur Sicherheitsprodukte liefern, sondern die Plattform selbst betreiben. Die Meldung spricht ausdrücklich davon, dass der Service künftig über die eigene "secunet cloud" in deutschen Rechenzentren angeboten werden soll. https://www.secunet.com/ueber-uns/news-termine/artikel/meilenstein-fuer-digitale-souveraenitaet-secunet-red-hat-und-deepset-stellen-ki-angebot-fuer-verschlusssachen-auf-basis-von-nvidia-technologien-vor
Das ist grundsätzlich attraktiver als einmalige Hardwareverkäufe, weil daraus wiederkehrende Cloud-Umsätze entstehen können.