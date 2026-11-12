Storm Exploration landet in erster Bohrkampagne acht Volltreffer!

Acht Bohrungen, acht Treffer: Auf dem Gold-Standard-Projekt in der kanadischen Provinz Ontario liefert Storm Exploration (TSXV: STRM / WKN A41AH2) einen richtungsweisenden geologischen Nachweis. Sämtliche Bohrlöcher der ersten Kampagne nämlich durchschnitten Sulfidmineralisierung – darunter mehrere Abschnitte mit massiven und halbmassiven Sulfiden, deren visuelle Anteile stellenweise bis zu 70 Prozent erreichen. Damit erhärtet sich der Verdacht, dass eine bereits bekannte, sieben Kilometer lange geophysikalische Anomalie auf ein ausgedehntes vulkanogenes Massivsulfidsystem (VMS) zurückgeht.

Warum diese Entdeckung von Bedeutung ist? VMS-Lagerstätten sind extrem wichtige Lieferanten für kritische Metalle und verantworten laut Unternehmensangaben allein bis zu 6 Prozent (!) der weltweiten Kupfer- und 22 Prozent der globalen Zinkproduktion. Ob die von Storm durchteuften Zonen wirtschaftlich relevante Metallgehalte aufweisen, werden die für Anfang 2027 erwarteten Laboranalysen zeigen.

Storm Exploration bestätigt riesiges VMS-System auf Gold Standard

Das vollständig vom Unternehmen kontrollierte Gold Standard-Projekt liegt rund 60 Kilometer nördlich von Fort Frances und erstreckt sich über 373 Bergbauclaims mit einer Gesamtfläche von 7.869 Hektar – ein Areal, das neben dem neuen Zielgebiet auch drei zwischen 1901 und 1903 betriebene historische Goldminen beherbergt. Im aktuellen Programm teufte Storm acht Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.594 Metern ab, um einen rund 1,9 Kilometer langen Teilabschnitt des überwiegend in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Korridors elektrisch leitfähiger Gesteine zu prüfen. Jede einzelne Bohrung traf dabei in unterschiedlichen, teils stark veränderten Vulkangesteinen auf eingesprengte, halbmassive oder massive Sulfide.

Lage der aktuellen Bohrlöcher auf Gold Standard; Grafik Storm Exploration

Eine detaillierte Kernbegutachtung durch den Geologen Dr. Stephen Piercey deutet auf ein sogenanntes „bimodal-mafisches“ VMS-System hin, das durch untermeerischen Vulkanismus entsteht und häufig verschiedene Basismetalle führt. Gestützt wird diese Einordnung durch geschichtete und deformierte Sulfide, ausgeprägte Quarz- und Chloritalterationen sowie das gemeinsame Auftreten mehrerer Sulfidminerale. Als besonders aussichtsreich erwiesen sich felsische Vulkangesteine innerhalb der überwiegend mafischen Abfolge, da sie die stärksten Vererzungen beherbergen und nun im Zentrum der weiteren Erkundung stehen. Für CEO Bruce Counts belegen die Resultate zweifelsfrei den Ursprung der zuvor identifizierten geophysikalischen Anomalie, weshalb der Fokus fortan auf der Ausdehnung des Systems seitlich und in die Tiefe liegt.

Bis zu 70 Prozent Sulfidanteil – Laboranalysen folgen Anfang 2027

Mehrere Bohrkerne stachen durch mächtige Vererzungszonen hervor. In Bohrloch GS26004 durchteufte das Team zwischen 172,62 und 181,40 Metern Tiefe massive bis halbmassive Sulfide, wobei in zwei Teilabschnitten (172,6 bis 173,1 Meter sowie 179,5 bis 179,9 Meter) visuell Sulfidanteile von jeweils rund 70 Prozent geschätzt wurden. Dominierendes Mineral ist Pyrrhotin, begleitet von Pyrit, Sphalerit, Chalkopyrit sowie geringen Mengen Chalkosin. Ähnlich ausgeprägt zeigte sich Bohrloch GS26008, das zwischen 120,98 und 149,52 Metern Sulfide in stark alterierten felsischen Tuffgesteinen antraf und im Intervall von 144,00 bis 149,52 Metern ebenfalls geschätzte Anteile von bis zu 70 Prozent erreichte. Ergänzt wurden diese Befunde durch GS26005 (mineralisierte Zone von 189,20 bis 201,86 Metern mit Spitzen von rund 25 Prozent Sulfiden) sowie GS26002, das mehrere sulfidführende Horizonte – darunter eine verdichtete Zone zwischen 126,70 und 129,30 Metern – nachwies.

Bei der Einordnung dieser Beobachtungen bleibt eine klare Trennung unerlässlich: Sämtliche Prozentangaben beruhen auf visuellen Schätzungen der Bohrkerne und lassen noch keine Rückschlüsse auf tatsächliche Metallkonzentrationen zu. Damit knüpft Storm Exploration an historische Arbeiten aus den Jahren 1969 und 1970 an, als der Bergbaukonzern Inco vier flache Löcher in diesem Korridor bohrte und ebenfalls Sulfide antraf, jedoch auf chemische Analysen verzichtete, weil keine Nickelsulfide sichtbar waren.

Nachdem die geologische Dokumentation der aktuellen Bohrkerne abgeschlossen ist, werden die letzten Proben derzeit für das Labor Actlabs in Thunder Bay vorbereitet; erste Analyseergebnisse werden Anfang des ersten Quartals 2027 erwartet. Parallel dazu startet das Unternehmen zusätzliche Kartierungen und bodengestützte elektromagnetische VLF-Messungen, um neue Ziele abzugrenzen und die Wiederaufnahme der Bohrungen im zweiten Quartal 2027 vorzubereiten. Wir sind gespannt!

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