Mehr Zwangsversteigerungen hierzulande – droht eine Immobilienkrise?

Die Auswertung umfasst knapp 500 Amtsgerichte. Für das Gesamtjahr erwartet Argetra mehr als 15.000 Objekte, nach 14.082 im Jahr 2025. Angesetzte Termine sind allerdings keine bestätigten Verkäufe. Zudem entfielen rund 30 Prozent der Termine auf Teilungsversteigerungen zur Auflösung von Eigentümergemeinschaften.

In Deutschland nimmt die Zahl der Zwangsversteigerungen zu: Im ersten Halbjahr 2026 wurden in Deutschland 7.845 Versteigerungstermine angesetzt, wie aus Daten von Argetra hervorgeht. Das waren 8,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Verkehrswert der betroffenen Immobilien summierte sich auf 2,59 Milliarden Euro, was einem Plus von 16,5 Prozent entspricht.

Rund 70 Prozent der erfassten Objekte sind Wohnimmobilien. Ein- und Zweifamilienhäuser stellen 50,5 Prozent und Eigentumswohnungen 20,6 Prozent dar. Nordrhein-Westfalen vereint rund 21 Prozent des Marktes auf sich. Unter den Städten mit den meisten Terminen führen Berlin, Chemnitz und Leipzig.

Das eröffnet zusätzliche Kaufgelegenheiten. Einen flächendeckenden Preissturz belegen die Zahlen jedoch nicht, denn im Halbjahresbericht beschreibt Argetra zugleich wieder steigende Immobilienpreise. Der Verkehrswert ist zudem eine Bewertung, kein erzielter Kaufpreis.

Warnsignal aus Schleswig-Holstein

Im ersten Halbjahr 2026 wurden in Schleswig-Holstein 453 neue Zwangsversteigerungsverfahren eingeleitet, im Vorjahreszeitraum waren es 360. Laut NDR entspricht das einem Anstieg um etwa 25 Prozent, wie das Justizministerium angibt. Im Bezirk Kiel betrug das Plus rund 37 Prozent. Die Statistik erfasst neue Verfahren, nicht jedoch tatsächlich versteigerte Immobilien.

Alexander Blažek von Haus & Grund Schleswig-Holstein nennt höhere Zinsen als Haupttreiber. Historisch betrachtet sind die Fallzahlen jedoch weiterhin niedrig: Vor 20 Jahren gab es im Bundesland jährlich rund 3.300 Verfahren. Auch die Rückmeldungen der Banken fallen unterschiedlich aus. Die LBS NordOST meldet seit 2026 stetig mehr Mahnungen. Bei der Sparkasse Holstein haben dagegen weder Zahlungsprobleme noch Zwangsversteigerungen gegenüber dem Vorjahr zugenommen.

Die Zinsfalle für Eigenheimbesitzer

Wie stark eine Anschlussfinanzierung belasten kann, zeigt ein Rechenbeispiel des NDR: Bei einer Restschuld von 400.000 Euro steigen die monatlichen Zinsen von 500 auf 1.500 Euro, wenn der Zinssatz von 1,5 auf 4,5 Prozent klettert. Die Tilgung kommt hinzu.

Für Immobilienkäufe auf Kredit bedeutet das: Die Zinsbindung und die künftige monatliche Belastung verdienen besondere Aufmerksamkeit. Wer neu kauft, sollte laut Argetra vor dem Gebot die Finanzierung, den Objektzustand und die Nebenkosten prüfen. Auch Renovierungskosten und ein finanzieller Puffer müssen berücksichtigt werden.

Fazit

Eine flächendeckende Immobilienkrise ist bislang nicht belegt. Eine Zunahme von Zwangsversteigerungen ist jedoch ein Warnsignal – vor allem für Immobilienbesitzer, deren Zinsbindung bald endet.

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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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