Horizon Petroleum bestellt John D. Wright zum Non-Executive Chairman und nimmt Andrew Judson in sein Board of Directors auf

Calgary, Alberta / 12. November 2026 / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. (das „Unternehmen“ oder „Horizon“) (TSX-V: HPL, FWB: HPM, Tradegate: HPM) freut sich bekannt zu geben, dass Herr John D. Wright zum Non-Executive Chairman bestellt und Herr Andrew Judson in das Board of Directors aufgenommen wurde.

Herr Wright verfügt über mehr als 40 Jahre Branchenerfahrung im Öl- und Gassektor. Er ist seit 2013 Chairman von Alvopetro Energy Ltd. und seit 2022 von Grounded Lithium Corp. sowie seit 2017 President von Analogy Capital Advisors Inc. Von 2012 bis 2025 war er Chairman bei Touchstone Exploration Inc. Zu seinen Führungspositionen zählten unter anderem die des President und Chief Executive Officer von Petrobank Energy and Resources Ltd., Petrominerales Ltd. und Pacalta Resources Ltd. sowie die des Direktors, President und Chief Executive Officer von Lightstream Resources Ltd. und Ridgeback Resources Inc. Darüber hinaus stand er der Firma Petrominerales von der Firmengründung bis Mai 2010 als President und CEO zur Verfügung und hatte anschließend bis zur Firmenübernahme im Jahr 2013 die Funktion des Chairman inne. Herrn Wrights Karriere begann im Jahr 1981 nach seinem Studienabschluss als Bachelor of Science im Fach Erdöltechnik an der University of Alberta. Er ist Professional Engineer und Chartered Financial Analyst.

Herr Judson kann auf mehr als 30 Jahre Erfahrung im Energiesektor und an den Kapitalmärkten verweisen, wobei sein Schwerpunkt auf internationalen Öl- und Gasunternehmen sowie der Beratung bedeutender institutioneller Investoren in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa hinsichtlich der Veranlagung im Energiesektor liegt. Aktuell ist er als Lead Director bei Cavvy Energy und bei der Firma Condor Energies Inc. tätig, die Gasförderbetriebe in Kasachstan und Usbekistan betreibt. Daneben ist er auch noch Chairman bei Drift Resource Technologies. Davor bekleidete er bei der Bonavista Energy Corporation bis zu deren Verkauf im Dezember 2023 und bei der Daytona Power Corp. den Posten eines Direktors. Seine Kapitalmarkterfahrungen kann er mit Führungspositionen als Managing Director der auf den Energiesektor spezialisierten Private-Equity-Firma Camcor Partners Inc. und als Managing Director of Institutional Sales bei den Firmen FirstEnergy Capital Inc. und Tristone Capital Inc. untermauern. Aktuell ist er Senior Advisor bei der von Partnern geführten Investmentbank Fort Capital und der in Calgary ansässigen Boutique-Asset-Management-Firma Durum Capital. Zusätzlich ist er Vice-Chairman des Fraser Institute und Chairman von WinSport.