ZenaTech-Tochter ZenaDrone unterzeichnet Absichtserklärung mit Rattler Medical für die Entwicklung eines drohnenbasierten Bluttransportsystems für den Einsatz in Kriegsgebieten

Das Marktziel der Symbiose aus ZenaDrone-Drohnen und den temperaturregulierten Blutkonservenbehältern von Rattler Medical ist die militärmedizinische Logistik der USA; der erste flugfähige Prototyp und Vorführungen sind für Sommer 2027 geplant

VANCOUVER, British Columbia, 12. November 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“ oder das „Unternehmen“) – ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gesteuerte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat – gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft ZenaDrone eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit der Firma Rattler Medical Inc. („Rattler Medical“), einem Entwickler und Hersteller von temperaturregulierten Behältern für den Transport von menschlichem Blut, unterzeichnet hat. Im Rahmen des MOU werden die beiden Unternehmen gemeinsam ein drohnengestütztes Blutversorgungssystem für den Einsatz in Kriegsgebieten entwickeln und herstellen. Dieses System soll temperaturregulierte Blutkonserven rascher und effizienter zu den medizinischen Einsatzkräften des Militärs während Kampfeinsätzen bringen.

„Die rasche Versorgung verwundeter Soldaten mit richtig temperierten Blutkonserven ist eine der größten logistischen Herausforderungen in der Kriegsmedizin“, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Dieses MOU verbindet die Frachtdrohnenkapazitäten von ZenaDrone mit einem Containersystem, das von einem Team entwickelt wurde, das selbst Blutkonserven im Einsatz transportiert hat. Damit wird der Weg zu einem flugfähigen Prototypen und Vorführungen beim US-Militär geebnet und unser Portfolio im Verteidigungssektor auf die medizinische Logistik in Kriegsgebieten erweitert. Diese Anwendungsbereiche für unsere Drohnenplattformen haben wir schon länger im Visier.“

Die Einhaltung eines sicheren Temperaturbereichs für Blutkonserven von der Versorgungsstelle bis zum Patienten ist eine zentrale Herausforderung in der taktischen Medizin. Das geplante System vereint Rattler Medicals Kompetenz in der Nachschubversorgung mit Blutkonserven in weit vorgeschobenen Einsatzgebieten und ZenaDrones Kompetenz im Bereich Nutzlasttransport. Der Behälter soll als Nutzlast an der Unterseite einer ZenaDrone-Drohne transportiert und entweder aus der Luft abgeworfen oder nach der Landung vom medizinischen Fachpersonal entkoppelt werden. Die beiden Unternehmen planen nun die Entwicklung und Testung eines Prototypen, um die effektivste Abwurf- bzw. Zustellmethode zu ermitteln. Der Prototyp soll innerhalb der nächsten drei Monate fertiggestellt werden.