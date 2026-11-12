Operativer Quartalsverlust: CEWE Stiftung fällt deutlich

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von CEWE Stiftung in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +14,40 % bestehen.

Ein operativer Verlust im dritten Quartal belastet die Aktie von CEWE Stiftung. Bei stagnierendem Umsatz weist der Fotodienstleister vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten ein Minus von 1,1 Millionen Euro aus. Das für das Unternehmen besonders wichtige Schlussquartal steht noch bevor.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,99 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,78 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in CEWE Stiftung eine positive Entwicklung von +6,56 % erlebt.

Der Fotodienstleister Cewe ist im dritten Quartal im operativen Geschäft in die roten Zahlen gerutscht. Allerdings spielt die Musik bei dem Unternehmen vor allem im Schlussquartal, da dann viele Menschen Fotobücher und Kalender etwa als …

Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Cewe mit einem Kursziel von 161 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei durch Transaktions- und SAP-Kosten belastet worden, schrieb Philipp Kaiser am Donnerstag. Die Jahresziele seien aber …

Der Fotodienstleister Cewe ist im dritten Quartal im operativen Geschäft in die roten Zahlen gerutscht. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) sowie Sonderffekten sei ein Verlust von 1,1 Millionen Euro angefallen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen …

Die Aktie von CEWE Stiftung erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 8,92 %. Über 5 Jahre lag sie bei -2,00 %, über 10 Jahre bei 3,93 %.

CEWE Stiftung Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,99 % 1 Monat -1,78 % 3 Monate +14,40 % 1 Jahr +15,24 %

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Stand: 12.11.2026, 13:37 Uhr

Avery Dennison, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,80 %. Heidelberger Druckmaschinen notiert im Plus, mit +1,36 %. Koenig & Bauer notiert im Minus, mit -1,50 %. Flutter Entertainment legt um +0,98 % zu

Informationen zur CEWE Stiftung Aktie

CEWE Stiftung & Co. KGaA ist Europas führender Fotodienstleister. Kernprodukte sind CEWE FOTOBUCH, Fotoabzüge, Kalender und Wandbilder; hinzu kommt Online-Druck über SAXOPRINT und viaprinto. Wettbewerber sind ifolor, Saal Digital und VistaPrint. Stärken sind die bekannte Marke, eigene Gestaltungssoftware und ein breites Handelspartnernetz. Diese Kombination differenziert CEWE gegenüber reinen Online-Anbietern.

Es gibt 7 Mio. CEWE Stiftung Aktien. Damit ist das Unternehmen 823,09 Mio. € wert.

CEWE Stiftung Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der CEWE Stiftung Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur CEWE Stiftung Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.