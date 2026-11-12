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    Operativer Quartalsverlust: CEWE Stiftung fällt deutlich

    Gegenwind

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    Die Aktie von CEWE Stiftung verliert 5,46 % und wird bereits mit dem 3,1-Fachen des gesamten Vortagesumsatzes gehandelt.

    Gegenwind - Operativer Quartalsverlust: CEWE Stiftung fällt deutlich
    Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA

    Ein operativer Verlust im dritten Quartal belastet die Aktie von CEWE Stiftung. Bei stagnierendem Umsatz weist der Fotodienstleister vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten ein Minus von 1,1 Millionen Euro aus. Das für das Unternehmen besonders wichtige Schlussquartal steht noch bevor.

    CEWE Stiftung aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 12.11.2026

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von CEWE Stiftung in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +14,40 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,99 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,78 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in CEWE Stiftung eine positive Entwicklung von +6,56 % erlebt.

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    Die Aktie von CEWE Stiftung erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 8,92 %. Über 5 Jahre lag sie bei -2,00 %, über 10 Jahre bei 3,93 %.

    CEWE Stiftung Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,99 %
    1 Monat -1,78 %
    3 Monate +14,40 %
    1 Jahr +15,24 %
    Stand: 12.11.2026, 13:37 Uhr

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Avery Dennison, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,80 %. Heidelberger Druckmaschinen notiert im Plus, mit +1,36 %. Koenig & Bauer notiert im Minus, mit -1,50 %. Flutter Entertainment legt um +0,98 % zu

    Informationen zur CEWE Stiftung Aktie

    CEWE Stiftung & Co. KGaA ist Europas führender Fotodienstleister. Kernprodukte sind CEWE FOTOBUCH, Fotoabzüge, Kalender und Wandbilder; hinzu kommt Online-Druck über SAXOPRINT und viaprinto. Wettbewerber sind ifolor, Saal Digital und VistaPrint. Stärken sind die bekannte Marke, eigene Gestaltungssoftware und ein breites Handelspartnernetz. Diese Kombination differenziert CEWE gegenüber reinen Online-Anbietern.

    Es gibt 7 Mio. CEWE Stiftung Aktien. Damit ist das Unternehmen 823,09 Mio. € wert.

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    Ob sich ein Einstieg bei der CEWE Stiftung Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur CEWE Stiftung Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    CEWE Stiftung

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    -4,30 %
    -1,07 %
    +15,23 %
    +16,08 %
    +23,15 %
    -13,13 %
    +42,66 %
    +8.649,02 %
    ISIN:DE0005403901WKN:540390
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