ABO Energy stürzt um 21,86 % auf ein neues 52-Wochen-Tief

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei ABO Energy insgesamt ein Minus von -84,97 % zu verkraften.

Ein neues 52-Wochen-Tief und der vierte Verlusttag in Folge verschärfen den Kursverfall bei ABO Energy. Einen konkreten Auslöser gibt es nicht. Eine vergleichbare Branchenbewegung bleibt aus: Enel notiert nahezu unverändert, Iberdrola und Voltalia legen leicht zu.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -82,72 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -80,15 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei ABO Energy auf -95,49 %.

Die Aktie von ABO Energy erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -75,74 %. Über 5 Jahre lag sie bei -59,77 %.

ABO Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -82,72 % 1 Monat -80,15 % 3 Monate -84,97 % 1 Jahr -98,42 %

Informationen zur ABO Energy Aktie

Stand: 12.11.2026, 13:37 Uhr

ABO Energy (ehem. ABO Wind) entwickelt, baut und betreibt Wind-, Solar- und Speicherprojekte. Kerngeschäft: Projektentwicklung, EPC, Betriebsführung. Starke Position im europäischen EE-Projektmarkt, wachsende Präsenz international. Wichtige Wettbewerber: Encavis, PNE, Energiekontor, Ørsted. USP: Technologie-Mix, frühe Projektphase-Kompetenz, breite Länderdiversifikation.

Es gibt 9 Mio. ABO Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,08 Mio. € wert.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von ABO Energy?

Enel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,05 %. Iberdrola notiert im Plus, mit +0,35 %. Voltalia Share notiert im Plus, mit +0,26 %.

Lohnt sich ein Investment in die ABO Energy Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der ABO Energy Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur ABO Energy Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.