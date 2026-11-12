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    Nebius Group Registered (A): Im Monatsverlauf geht es 31,32 % abwärts

    Unter Druck

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    Nebius Group Registered (A) bricht um 10,56 % auf 125,06 Euro ein.

    Unter Druck - Nebius Group Registered (A): Im Monatsverlauf geht es 31,32 % abwärts
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Nach einem zwischenzeitlichen Tagesplus von 5,75 % dreht die Nebius-Aktie deutlich ins Minus. Einen konkreten Auslöser für den Kursrutsch gibt es nicht; Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

    Nebius Group Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.11.2026

    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Nebius Group Registered (A) damit auf -23,29 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nebius Group Registered (A) Aktie damit um +12,87 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -31,32 %. Im Jahr 2026 gab es für Nebius Group Registered (A) bisher ein Plus von +89,93 %.

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    Die Aktie von Nebius Group Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 99,55 %. Über 5 Jahre lag sie bei 13,35 %, über 10 Jahre bei 23,64 %.

    Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

    Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

    Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,44 Mrd. € wert.

    Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,87 %
    1 Monat -31,32 %
    3 Monate -23,29 %
    1 Jahr +53,00 %
    Stand: 12.11.2026, 13:39 Uhr

    Nebius Group Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Nebius Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nebius Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Nebius Group Registered (A)

    -16,03 %
    +2,56 %
    -37,60 %
    -30,30 %
    +39,02 %
    +691,90 %
    +70,93 %
    +662,93 %
    +372,57 %
    ISIN:NL0009805522WKN:A1JGSL
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