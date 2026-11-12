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    Microstrategy (Doing business Strategy) (A): Fällt nach MSCI-Aus

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    Die Strategy-Aktie verliert 5,22 % und gibt damit stärker nach als Oracle, Salesforce und IBM.

    Spotlight - Microstrategy (Doing business Strategy) (A): Fällt nach MSCI-Aus
    Foto: Tigarto - stock.adobe.com

    MSCI streicht Strategy aus seinen wichtigsten Aktienindizes und belastet damit den Kurs des Bitcoin-Unternehmens. Der beschlossene Ausschluss könnte Aktienverkäufe in Milliardenhöhe nach sich ziehen.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 12.11.2026

    Obwohl die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +23,69 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -18,93 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,62 %. Im Jahr 2026 gab es für Microstrategy (Doing business Strategy) (A) bisher ein Minus von -21,29 %.

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    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Microstrategy (Doing business Strategy) (A)?

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,40 %. IBM notiert im Minus, mit -0,33 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,01 %. Oracle verliert -2,83 % SAP notiert im Minus, mit -0,17 %.

    Die Aktie von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 32,49 %. Über 5 Jahre lag sie bei 9,30 %.

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Strategy (MicroStrategy, A-Aktie) kombiniert Bitcoin-Treasury mit Software für Business Intelligence und KI-gestützte Datenanalyse. Das Unternehmen zählt zu den größten börsennotierten Bitcoin-Haltern; im BI-Markt konkurriert es mit Microsoft Power BI, Salesforce/Tableau und Qlik, bei Bitcoin-Treasuries etwa mit Metaplanet. Besonderheit ist die Verbindung eines großen Bitcoin-Bestands mit kapitalmarktbasierter Finanzierung und etabliertem Softwaregeschäft.

    Es gibt 404 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,89 Mrd. € wert.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -18,93 %
    1 Monat -26,62 %
    3 Monate +23,69 %
    1 Jahr -48,36 %
    Stand: 12.11.2026, 13:39 Uhr

    Strategy fliegt aus dem MSCI - Das sind die Folgen


    Der Rauswurf ist beschlossen: MSCI streicht Michael Saylors Bitcoin-Unternehmen Strategy aus seinen wichtigsten Aktienindizes. Milliardenverkäufe könnten folgen.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    -6,13 %
    -18,93 %
    -26,62 %
    +23,69 %
    -48,36 %
    +119,71 %
    +45,31 %
    +283,41 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713
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