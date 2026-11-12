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    Evotec: Reges Handelsinteresse begleitet Kursanstieg

    Auf Höhenflug

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    Evotec legt um 2,06 % zu und baut damit den Kursgewinn der vergangenen Woche aus.

    Auf Höhenflug - Evotec: Reges Handelsinteresse begleitet Kursanstieg
    Foto: pressfoto - freepik

    Bei Evotec erreicht der Handelsumsatz bereits das 1,6-Fache des gesamten Vortags. Die Aktie liegt zwischenzeitlich 6,18 % im Plus, gibt einen Teil des Gewinns aber wieder ab. Einen konkreten Auslöser für die Bewegung gibt es nicht.

    Evotec Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 12.11.2026

    Obwohl sich die Evotec Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -14,48 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Evotec Aktie damit um +8,88 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,13 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Evotec um -42,02 % verloren.

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    Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,88 %
    1 Monat +13,13 %
    3 Monate -14,48 %
    1 Jahr -38,02 %
    Stand: 12.11.2026, 13:39 Uhr

    Informationen zur Evotec Aktie

    Evotec erforscht und entwickelt Wirkstoffe für Pharma- und Biotechunternehmen. Das Angebot umfasst Wirkstoffsuche, präklinische Tests sowie Biologikaentwicklung und -produktion. Der international tätige Auftragsforscher konkurriert mit Charles River, WuXi AppTec und Eurofins. Mögliche Differenzierungsmerkmale sind integrierte Forschungsplattformen, datenbasierte Wirkstoffsuche und Partnerschaften mit Beteiligung am Entwicklungserfolg.

    Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 566,71 Mio. € wert.

    Börsenstart Europa - 12.11. - FTSE Athex 20 stark +1,04 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Die Aktie von Evotec erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -43,66 %. Über 5 Jahre lag sie bei -40,24 %, über 10 Jahre bei -5,58 %.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,14 %.

    Evotec Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Evotec Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Evotec Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Evotec

    +0,77 %
    +8,88 %
    +13,13 %
    -14,48 %
    -38,02 %
    -81,88 %
    -92,30 %
    -40,95 %
    -78,91 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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