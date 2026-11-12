US-Unterhändler treffen Kremlchef Putin in Moskau

Du suggerierst hier, SpaceX wäre eingewinnträchtiges Unternehmen. Es gibt aber gerade mal ein (1) Quartal, in dem Spacelink und xAI Gewinne von 4,4 Mia USD erzielt haben, dem Ausgaben von 35-40 Mrd. für die KI-Blase entgegenstehen, außerdem 5 Mia USD Verlust im letzten Jahr und immer noch eine halbe Millarde Verlust im Gesamtjahr. Dazu kommt die enorme Verschuldung von bislang 40 Millarden USD, bald wohl über 80 Milliarden USD.





Das von SpaceX genutzte Modell über eine Zweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle, kurz SPV) soll dazu dienen, die gigantische Summe von 40 Milliarden Dollar außerhalb der eigenen Bilanz („off-balance-sheet“) zu halten. Ziel des Manövers ist es, die offizielle Verschuldung von SpaceX nicht explodieren zu lassen und so das hart umkämpfte Investment-Grade-Kreditrating des Unternehmens vor einer Herabstufung in den „Ramsch“-Bereich (Junk-Status) zu schützen.





Anstatt dass SpaceX selbst zur Bank geht und Schulden aufnimmt, läuft das Geschäft über drei Ecken: Gründung des SPV: Unter Führung der US-Großbank Goldman Sachs und des Vermögensverwalters Apollo Global Management (über dessen Tochter Atlas SP) wird eine eigenständige, rechtlich getrennte Zweckgesellschaft (das SPV) gegründet. Die Schuldenaufnahme: Dieses SPV leiht sich die 40 Milliarden Dollar von Großinvestoren (wie Apollo oder Pimco) durch die Ausgabe von privaten Anleihen (sogenannten 144a-Bonds). Der Chip-Kauf: Mit diesem Geld kauft das SPV die begehrten KI-Chips (GPU-Pods) direkt von Nvidia. Das SPV ist somit der rechtliche Eigentümer der Hardware. Da SpaceX die Chips für seine Rechenzentren benötigt, aber nicht selbst kaufen will, least SpaceX die Infrastruktur vom SPV. SpaceX zahlt dafür eine vierteljährliche Rate (geplant ist jeweils 1/20 der Gesamtsumme über eine Laufzeit von ca. 5 Jahren) plus den vereinbarten Zins. Die Idee dahinter: Im klassischen Sinne taucht in der SpaceX-Bilanz kein 40-Milliarden-Dollar-Kredit auf, sondern lediglich eine laufende operative Mietgebühr (Leasingaufwand). Die eigentliche Kreditschuld von 40 Milliarden Dollar liegt rein rechtlich beim SPV.





Das große Risiko: Der "xAI-Präzedenzfall" und die Wirtschaftsprüfer

Obwohl dieses Modell auf dem Papier elegant klingt, schauen Wirtschaftsprüfer bei solchen Konstrukten extrem genau hin.

• Das xAI-Debakel: Elon Musk hatte im vergangenen Jahr ein fast identisches Modell für sein Startup xAI versucht, um 20 Milliarden Dollar über eine Zweckgesellschaft via Valor Equity Partners zu finanzieren. Die Wirtschaftsprüfer ließen den Deal jedoch als „gescheiterte Sale-Leaseback-Vereinbarung“ durchfallen. Die Konsequenz: SpaceX musste rund 13 Milliarden Dollar dieser Schulden nachträglich doch in die eigene Bilanz aufnehmen.

• Der Haken beim neuen Deal: Jüngste Pflichtmitteilungen (Filings) von Ende Oktober 2026 zeigen, dass SpaceX rechtlich voll für die Mietzahlungen haftet („binding commitment“). Nach den strengen US-Bilanzierungsregeln (US-GAAP) müssen solche Finanzierungsleasing-Verträge ab Mietbeginn (erwartet in der ersten Jahreshälfte 2027) oft trotzdem als Schuldverpflichtung auf der Bilanz ausgewiesen werden





Für die 40 Milliarden werden wohl zwischen 8 und 8,75% Zinsen jährlich gezahlt + die Kosten für das Leasingmodell und die Bilanztricksereien. Man kann sich dann ausrechnen, wie hoch die zukünftigen Gewinne sein müssten, um diese Zinsen + die Tilgung der 80 Milliarden Schulden zurückzahlen zu können. Spacelink wird das nicht mehr ausgleichen können und auch von Trump können sie kein Geld mehr erwarten, der hat ja bereits 16 - 18 Milliarden Steuergelder an SpaceX umgeleitet. Was den Quartalsgewinn auch wieder ziemlich relativiert.





Deine Hurra-Meldung wäre glaubhafter, wenn der Quartalsgewinn zumindest teilweise auch auf KI-Einnahmen beruhen würde, das tut er aber nicht. Und die Risiken einer platzenden KI-Krise sind bei solch dubiosen Finanzierungsmodellen (bei denen NVidia genau so streng riecht) nochmal größer als eh schon.



