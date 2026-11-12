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    US-Unterhändler treffen Kremlchef Putin in Moskau

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    Für Sie zusammengefasst
    • Putin empfängt US-Unterhändler zu Ukraine-Gesprächen
    • Witkoff würdigt vereinbarten Gefangenenaustausch
    • US-Vertreter informieren Selenskyj und Europa in Dublin
    US-Unterhändler treffen Kremlchef Putin in Moskau
    Foto: stock.adobe.com

    MOSKLAU (dpa-AFX) - Der russische Staatschef Wladimir Putin hat die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner in Moskau empfangen zu weiteren Gesprächen über einen Ausweg aus dem Ukraine-Krieg. Das meldeten russische Medien aus dem Kreml. Putin sagte demnach, er wolle die Einschätzung der Abgesandten von US-Präsident Donald Trump zu den jüngsten Verhandlungen mit Vertretern Kiews und Moskaus der vergangenen Tage in Abu Dhabi hören.

    Witkoff würdigte der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge den kommenden Gefangenenaustausch, den die Kriegsparteien vereinbart haben. Außerdem wollen die Amerikaner bei Putin für eine Einbindung der Europäer in die Ukraine-Verhandlungen werben. Für Witkoff ist es allein in diesem Jahr das vierte Treffen in Russland.

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    Die Amerikaner fliegen nach der Unterredung mit Putin weiter nach Dublin. Dort wollen sie den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und die europäische Seite informieren./fko/DP/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 125,3 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +80,72 %/+301,61 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurserholung und rückläufige Shortpositionen, die als positives Signal gewertet werden. Optimisten verweisen auf Umsatzwachstum, Quartalsgewinn und den nächsten Starship-Test. Kritiker bezweifeln die fundamentale Rechtfertigung der Bewertung und diskutieren ein KGV über 450, hohe Investitionen, Schulden und Leasingrisiken. Als möglicher Kursdruck gilt das im Forum genannte Ende einer Haltefrist am 8. Dezember.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SpaceX eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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